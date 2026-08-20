Principal suspeito da morte de turista português na Albânia era segurança na praia onde ocorreu o homicídio

O cadáver de Luís Mendes será alvo de autópsia na Albânia.

O principal suspeito da morte do turista português de 20 anos na Albânia trabalhava como segurança na praia onde aconteceu o crime.

O homicídio

Luís Miguel Varela Mendes, de 20 anos, morreu na madrugada de quarta-feira em Ksamil, no sul da Albânia, tendo 11 pessoas sido detidas por ligação ao crime, segundo vários meios de comunicação social albaneses.

O português, que estava na Albânia em turismo, foi encontrado morto após ter sido esfaqueado numa espreguiçadeira na praia, em frente a um bar na zona turística de Ksamil.

O desacato começou pelas 05:15 (hora local) no interior do bar "Principote" e escalou na praia do bar "Paradise", com a vítima a ser ainda agredida por outro homem que está em fuga e por quatro empregados de mesa do bar, segundo a estação.

O principal suspeito

Sokrat Vata, de 29 anos, é o principal suspeito de ter desferido várias facadas que causaram a morte do português. Já com cadastro criminal, o albanês cumpriu pena de prisão no Reino Unido, por tráfico de droga. Foi apontado como um dos envolvidos na discussão onde participou o Luís, e da qual resultaram mais 10 detidos e 40 indivíduos identificados.

O albanês foi detido em Levan, a norte de Ksamil, tendo sido localizado pela polícia enquanto se escondia na bagageira de um veículo conduzido por um cidadão turco de 31 anos, e onde seguia também como passageiro outro cidadão turco de 38 anos, noticiou a estação pública RTSH.

Os dois cidadãos turcos foram detidos em flagrante delito sob a acusação de "cumplicidade no crime".

A versão do principal suspeito

Segundo Vata, a discussão começou com turistas que estariam sob a influência de álcool: pediu-lhes que falassem mais baixo, para não incomodarem os restantes clientes do estabelecimento onde era segurança.

Apesar do pedido, segundo ele, a discussão passou a um conflito físico. No entanto, garante que a arma do crime, uma faca, pertencia à vítima e não a ele.

O cadáver de Luís Mendes será alvo de autópsia na Albânia.