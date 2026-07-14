Princesa herdeira da Noruega regressa a casa após transplante pulmonar. O filho também está de regresso, mas com pulseira eletrónica

Depois de quase um mês de internamento, Mette-Marit regressou finalmente a casa e deixou uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que a ajudaram no processo, contudo não é a única a estar de volta. O filho mais velho, Marius Borg Høiby, deixou a prisão para cumprir pena em casa, sob vigilância eletrónica.

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, recebeu alta hospitalar cerca de um mês depois de ter sido submetida a um transplante pulmonar devido ao agravamento da fibrose pulmonar de que sofre desde 2018.

A informação foi confirmada, esta terça-feira, pela Casa Real norueguesa, que divulgou também uma mensagem de agradecimento assinada pela própria princesa.

"Estou profundamente grata. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos aqueles que optam pela doação de órgãos. Deram-me o dom da vida e as palavras não chegam para descrever o quanto me sinto humildemente grata por isso.", afirmou a princesa.

Um mês depois da cirurgia, regressa finalmente a casa

A mulher do príncipe herdeiro Haakon da Noruega foi submetida a um transplante pulmonar a 18 de junho, depois de o seu estado de saúde se ter agravado significativamente nos últimos meses.

Diagnosticada com fibrose pulmonar em 2018, Mette-Marit viu a doença limitar progressivamente a sua capacidade respiratória e obrigou-a, ao longo dos últimos anos, a reduzir a participação em compromissos oficiais. Quando entrou na lista de espera para um transplante, os médicos consideraram que a cirurgia era a única alternativa para melhorar a sua qualidade de vida.

Agora, depois de várias semanas de internamento, a princesa regressou à residência oficial da família em Skaugum, onde continuará a recuperação por um período de seis meses. Terá que ser submetida a fisioterapia pulmonar e a um “acompanhamento rigoroso para detetar possíveis complicações, como rejeição e infeções“, informa ainda o médico, citado pelo Observador.

"Um dos períodos mais difíceis da minha vida"

Na mensagem divulgada pela Casa Real, Mette-Marit fez questão de agradecer não só ao dador de órgãos, mas também aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e restantes profissionais de saúde que acompanharam todo o processo.

A princesa deixou ainda uma palavra especial para as pessoas que vivem com fibrose pulmonar: "Quero enviar uma saudação muito especial aos meus amigos que vivem com fibrose. Foram extraordinários durante um dos períodos mais difíceis da minha vida. Viver com esta doença exige uma força imensa".

Também agradeceu o apoio recebido por parte dos noruegueses ao longo das últimas semanas: "O carinho e a consideração que recebi deram-me forças quando mais precisava. Muito obrigada."

Recuperação será longa e exigente

"A saúde da princesa herdeira é boa, dadas as circunstâncias", afirmou o médico, no entanto apesar da alta hospitalar, os médicos alertam que a recuperação está apenas no início.

Mette-Marit será acompanhada de forma muito próxima durante os próximos seis meses para monitorizar possíveis complicações. Só depois de cerca de um ano será possível considerar estabilizado o processo de recuperação, caso não surjam intercorrências. Durante este período, a princesa deverá manter-se afastada da maioria das funções oficiais.

Príncipe Haakon fala em "grande alívio"

O príncipe herdeiro Haakon também reagiu à alta da mulher, admitindo sentir um enorme alívio por poder voltar a tê-la em casa.

"É um grande alívio receber novamente a princesa em casa. Estamos muito felizes por esta fase inicial da recuperação ter corrido tão bem. Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente e que podem surgir complicações, mas estamos muito gratos por termos chegado até aqui", afirmou.

O regresso a casa coincide com a saída do filho da prisão

O regresso a casa acontece num momento particularmente sensível para a família real norueguesa.

Esta terça-feira, Marius Borg Høiby, filho mais velho de Mette-Marit, deixou o estabelecimento prisional onde se encontrava detido para cumprir quatro semanas de prisão domiciliária na residência oficial de Skaugum, onde a mãe continuará a recuperação. A decisão foi revelada ontem e autorizada pelo Tribunal Distrital de Oslo.

A medida implica que Marius passe a usar uma pulseira eletrónica a partir do momento em que abandona a prisão, ficando sujeito a vigilância permanente durante o período de permanência em casa.

O enteado do príncipe Haakon da Noruega encontra-se em prisão preventiva desde do início de fevereiro.