segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Princesa herdeira da Noruega recebe novo pulmão após anos de luta contra doença grave

A princesa herdeira da Noruega passou por uma cirurgia delicada depois de anos a lutar contra uma fibrose pulmonar. O transplante correu bem, mas Mette-Marit terá agora pela frente várias semanas de recuperação no hospital.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Princesa herdeira da Noruega recebe novo pulmão após anos de luta contra doença grave
AFP

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Relacionados

Princesa herdeira da Noruega está em lista de espera para transplante de pulmão. Médicos acreditam que lhe "resta apenas um ano de vida"

A princesa herdeira foi diagnosticada com fibrose pulmonar, uma condição crónica progressiva caracterizada pela formação de cicatrizes no tecido dos pulmões, em 2018. O prognóstico foi, desde logo, reservado.
Princesa herdeira da Noruega está em lista de espera para transplante de pulmão. Médicos acreditam que lhe "resta apenas um ano de vida"

Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão por crimes de violação e violência doméstica

O julgamento decorreu durante sete semanas.
Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão por crimes de violação e violência doméstica

Princesa herdeira da Noruega pede perdão por ligações a Epstein

Mette-Marit utilizou durante vários dias, em 2013, uma propriedade pertencente a Epstein em Palm Beach, na Florida.
Princesa herdeira da Noruega pede perdão por ligações a Epstein

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi submetida a um transplante de pulmão que decorreu com sucesso, anunciou esta quarta-feira o Palácio Real norueguês.

A mulher do príncipe herdeiro Haakon, de 52 anos, vai permanecer internada no Hospital Universitário de Oslo durante várias semanas, enquanto inicia o processo de recuperação após a cirurgia, segundo a Reuters.

Segundo a equipa médica, citada pelo hospital, a operação foi realizada com sucesso e a evolução da princesa está a ser acompanhada pelos especialistas.

Mette-Marit foi diagnosticada com fibrose pulmonar em 2018

A princesa herdeira foi diagnosticada em 2018 com fibrose pulmonar, uma doença crónica que provoca cicatrização progressiva do tecido dos pulmões e reduz a capacidade do organismo captar oxigénio.

Na altura, a Casa Real norueguesa revelou que a condição era grave e que poderia limitar a participação de Mette-Marit em compromissos oficiais.

Antes do transplante, a doença tinha registado uma evolução negativa. A princesa foi colocada numa lista de espera para receber um novo órgão depois de uma avaliação médica detalhada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Hospital Rikshospitalet, em Oslo, responsável pelos transplantes pulmonares na Noruega, explicou anteriormente que a situação clínica da princesa tinha sofrido “uma deterioração significativa” nos últimos meses.

Cirurgia acontece após prognóstico reservado

Quando foi anunciada a entrada na lista de espera para transplante, os médicos indicaram que a progressão da doença era preocupante.

“A progressão da doença pulmonar da Princesa Herdeira é séria”, afirmou um especialista do hospital Rikshospitalet, num comunicado divulgado pela Casa Real.

A equipa médica explicou ainda que o transplante seria realizado assim que estivesse disponível um dador compatível.

“Após uma avaliação médica abrangente, ela foi colocada na lista de espera para pacientes que passarão por transplante de pulmão assim que um doador adequado estiver disponível”, referia o comunicado.

Família real ajustou agenda para acompanhar princesa

Durante o período de espera pelo transplante, Mette-Marit afastou-se de vários compromissos públicos devido à sua condição de saúde.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também o príncipe herdeiro Haakon ajustou a agenda oficial para poder passar mais tempo junto da mulher.

Os filhos da princesa herdeira têm igualmente acompanhado a situação. A princesa Ingrid Alexandra regressou à Noruega para continuar os estudos na Universidade de Oslo, enquanto o príncipe Sverre Magnus deverá permanecer mais próximo da família sempre que necessário.

Uma figura central da monarquia norueguesa

Mette-Marit tornou-se princesa herdeira após o casamento com Haakon, em 2001, e prepara-se para um dia assumir o papel de rainha da Noruega.

A sua vida pública tem sido marcada tanto pelo papel institucional como por desafios pessoais e familiares, incluindo polémicas relacionadas com o filho mais velho, Marius Borg Høiby, fruto de uma relação anterior, que enfrenta acusações num processo judicial.

A própria princesa também esteve envolvida numa polémica relacionada com a sua antiga proximidade com Jeffrey Epstein, situação que já lamentou publicamente.

Temas

Princesa Herdeira Noruega
Mette-Marit Saúde
Transplante Pulmão Noruega
Hospital Oslo
Príncipe Haakon

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques