Princesa herdeira da Noruega recebe novo pulmão após anos de luta contra doença grave

A princesa herdeira da Noruega passou por uma cirurgia delicada depois de anos a lutar contra uma fibrose pulmonar. O transplante correu bem, mas Mette-Marit terá agora pela frente várias semanas de recuperação no hospital.

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi submetida a um transplante de pulmão que decorreu com sucesso, anunciou esta quarta-feira o Palácio Real norueguês.

A mulher do príncipe herdeiro Haakon, de 52 anos, vai permanecer internada no Hospital Universitário de Oslo durante várias semanas, enquanto inicia o processo de recuperação após a cirurgia, segundo a Reuters.

Segundo a equipa médica, citada pelo hospital, a operação foi realizada com sucesso e a evolução da princesa está a ser acompanhada pelos especialistas.

Mette-Marit foi diagnosticada com fibrose pulmonar em 2018

A princesa herdeira foi diagnosticada em 2018 com fibrose pulmonar, uma doença crónica que provoca cicatrização progressiva do tecido dos pulmões e reduz a capacidade do organismo captar oxigénio.

Na altura, a Casa Real norueguesa revelou que a condição era grave e que poderia limitar a participação de Mette-Marit em compromissos oficiais.

Antes do transplante, a doença tinha registado uma evolução negativa. A princesa foi colocada numa lista de espera para receber um novo órgão depois de uma avaliação médica detalhada.

O Hospital Rikshospitalet, em Oslo, responsável pelos transplantes pulmonares na Noruega, explicou anteriormente que a situação clínica da princesa tinha sofrido “uma deterioração significativa” nos últimos meses.

Cirurgia acontece após prognóstico reservado

Quando foi anunciada a entrada na lista de espera para transplante, os médicos indicaram que a progressão da doença era preocupante.

“A progressão da doença pulmonar da Princesa Herdeira é séria”, afirmou um especialista do hospital Rikshospitalet, num comunicado divulgado pela Casa Real.

A equipa médica explicou ainda que o transplante seria realizado assim que estivesse disponível um dador compatível.

“Após uma avaliação médica abrangente, ela foi colocada na lista de espera para pacientes que passarão por transplante de pulmão assim que um doador adequado estiver disponível”, referia o comunicado.

Família real ajustou agenda para acompanhar princesa

Durante o período de espera pelo transplante, Mette-Marit afastou-se de vários compromissos públicos devido à sua condição de saúde.

Também o príncipe herdeiro Haakon ajustou a agenda oficial para poder passar mais tempo junto da mulher.

Os filhos da princesa herdeira têm igualmente acompanhado a situação. A princesa Ingrid Alexandra regressou à Noruega para continuar os estudos na Universidade de Oslo, enquanto o príncipe Sverre Magnus deverá permanecer mais próximo da família sempre que necessário.

Uma figura central da monarquia norueguesa

Mette-Marit tornou-se princesa herdeira após o casamento com Haakon, em 2001, e prepara-se para um dia assumir o papel de rainha da Noruega.

A sua vida pública tem sido marcada tanto pelo papel institucional como por desafios pessoais e familiares, incluindo polémicas relacionadas com o filho mais velho, Marius Borg Høiby, fruto de uma relação anterior, que enfrenta acusações num processo judicial.

A própria princesa também esteve envolvida numa polémica relacionada com a sua antiga proximidade com Jeffrey Epstein, situação que já lamentou publicamente.