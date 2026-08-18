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Princesa Eugenie revela nome e primeiras fotografias da filha, e presta homenagem à avó e a Portugal

A chegada da primeira menina de Eugenie e Jack Brooksbank foi agora assinalada com as primeiras fotografias. O nome escolhido esconde homenagens à família e a Portugal.
Redação
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Duas semanas depois de dar as boas-vindas à filha, a princesa Eugenie decidiu finalmente apresentar ao mundo a bebé e revelar o nome que escolheu para ela.

A filha de Eugenie e Jack Brooksbank nasceu a 3 de agosto, em Lisboa, e é o terceiro filho do casal, depois de August, de cinco anos, e Ernest, de três. É também a primeira menina da família.

A apresentação aconteceu através das redes sociais, onde Eugenie publicou as primeiras fotografias da bebé e explicou o significado dos três nomes escolhidos.

"Estamos muito felizes por partilhar Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. O seu nome é uma homenagem a três pessoas que amamos e admiramos, do passado e do presente, incluindo a sua bisavó, que guardamos com muito carinho. O seu nome faz parte da história inglesa e portuguesa, dois lugares que adoramos e chamamos de casa.", pode ler-se na nota.

Três nomes com três histórias

A escolha não foi aleatória.

Eugenie explicou que o nome da filha foi escolhido em homenagem a três pessoas que o casal ama e admira, entre figuras do passado e do presente.

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Uma delas é a sua bisavó, a rainha Isabel II, que morreu em setembro de 2022. O nome Elizabeth é, assim, uma homenagem direta à antiga monarca britânica, avó de Eugenie e uma das figuras mais importantes da sua vida.

A escolha mantém também uma tradição dentro da família real britânica, onde vários dos descendentes de Isabel II receberam nomes que recordam membros de gerações anteriores.

E há uma ligação especial a Portugal

Mas o nome escolhido para a bebé tem ainda uma particularidade que diz respeito diretamente ao país onde nasceu.

Eugenie fez questão de explicar que o nome da filha faz parte da história inglesa e portuguesa, dois países que o casal considera casa.

A escolha de Adelaide ganha assim um significado especial.

Segundo a imprensa britânica, o primeiro nome poderá também estabelecer uma ligação à rainha Adelaide, casada com William IV.

As primeiras imagens da bebé

Nas fotografias partilhadas por Eugenie, a recém-nascida surge a dormir, enquanto outra dá destaque à mão da bebé junto à dos pais.

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A fotografia que mais chama a atenção é, contudo, aquela em que a bebé aparece junto dos dois irmãos mais velhos, August e Ernest.

Eugenie garantiu que os dois já assumiram o papel de irmãos mais velhos com entusiasmo.

Augie e Ernie já são os melhores irmãos mais velhos”, escreveu a princesa.

Uma menina muito esperada

A chegada da bebé foi anunciada no início de agosto, mas Eugenie e Jack decidiram esperar algumas semanas antes de revelar o nome.

Na altura, a princesa limitou-se a anunciar a chegada da “Baby Girl Brooksbank”, dizendo que ela e o marido estavam “completamente apaixonados” pela filha.

A gravidez tinha sido anunciada em maio, também através das redes sociais, onde os dois filhos mais velhos seguravam a ecografia.

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