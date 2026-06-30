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Primeiros portugueses repatriados da Venezuela já chegaram a Portugal

O último balanço oficial da tragédia dava conta de 1.719 mortos, dos quais 56 portugueses e lusodescendentes, e 5.034 feridos.
Redação
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Os 17 cidadãos portugueses repatriados da Venezuela chegaram esta madrugada ao aeroporto militar de Figo Maduro, a bordo de um Embraer KC-390.

Aterraram às 05h18 desta terça-feira, de acordo com o site AirNav Radar, que rastreia voos de aviação.

Recorde-se que o ministro da Defesa, Nuno Melo, tinha anunciado na segunda-feira a realização deste voo, além de continuar a garantir que a Força Armada portuguesa está pronta para ajudar no terreno, embora ainda não tenham existido pedidos para que isso aconteça. A Venezuela tem emitido "pedidos de logística e transporte".

Nuno Melo sublinhou ainda que o Estado não recebeu quaisquer indicações sobre a transladação dos portugueses e lusodescendentes mortos nos dois sismos que abalaram a Venezuela. O último balanço dava conta de 1.719 mortos, dos quais 56 portugueses e lusodescendentes, e 5.034 feridos. Segundo a Organização das Nações Unidas, há ainda mais de 50 mil desaparecidos.

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