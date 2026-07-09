Presidente turco despede-se da cimeira da NATO com um presente insólito: ofereceu um revólver aos líderes mundiais

A oferenda foi dada numa caixa de madeira com a bandeira da Turquia e o logótipo da NATO.

A 36.ª cimeira da NATO, realizada em Ancara, na Turquia, terminou com um presente de despedida no mínimo invulgar. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, despediu-se dos chefes de estado oferecendo-lhes um revólver antigo, com munições reais.

No entanto, as imagens partilhadas pelo gabinete do Presidente lituano, Gitanas Nauseada, geraram alvoroço nas redes sociais. Trata-se de uma arma Gumusay 357 Magnum - um revólver raro, produzido pelo MKE, um fabricante de armas turco, nos anos 90.

A oferenda foi dada numa caixa de madeira com a bandeira da Turquia e o logótipo da NATO. Era ainda possível ler-se a frase “Gumusay, a primeira arma de fogo do tipo revólver produzida no nosso país”, em inglês e em turco.

Segundo o relatado pela Reuters, o presidente turco pretendia “destacar a indústria de defesa da Turquia, que se tornou uma ferramenta fundamental de exportação e de política externa".