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Praia paradisíaca de Creta transforma-se num mar de turistas e imagens chocam a internet

Um vídeo da praia de Balos, em Creta, tornou-se viral depois de mostrar centenas de pessoas concentradas numa das zonas mais famosas da ilha. O chamado “efeito Instagram” é apontado como um dos fatores que ajudaram a transformar o destino num dos pontos turísticos mais procurados da região.
Redação
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Praia paradisíaca de Creta transforma-se num mar de turistas e imagens chocam a internet

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Águas azul-turquesa, areia branca e uma paisagem que parece saída de um postal. A praia de Balos, na ilha grega de Creta, é uma das imagens mais conhecidas do país. Mas um vídeo publicado recentemente nas redes sociais está a mostrar um cenário bem diferente daquele que aparece nas fotografias promocionais.

As imagens mostram a lagoa de Balos completamente ocupada por turistas, com pessoas concentradas junto à margem, enquanto outras vão chegando.

O vídeo tornou-se viral e alimenta o debate sobre a dimensão que o turismo atingiu em certas partes do mundo, contando com comentários como: "O Instagram e o TikTok destruíram realmente muitos lugares em todo o mundo.", pode ler-se. "O turismo excessivo é um problema grave, que afeta principalmente a natureza."

"Estive lá em Abril de 2004. SOZINHO. O dia inteiro.", revela um internauta.

O "efeito Instagram"

O crescimento da popularidade da praia é também associado ao chamado “efeito Instagram”.

Fotografias e vídeos das águas cristalinas de Balos ajudaram a transformar a lagoa num dos destinos obrigatórios para quem visita Creta. O fenómeno é semelhante ao registado noutros locais turísticos que passaram, em poucos anos, de destinos relativamente tranquilos a pontos de enorme concentração de visitantes, como relatam nos comentários do vídeo.

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De paraíso a praia sobrelotada

Balos situa-se no extremo noroeste de Creta e é conhecida pelas águas pouco profundas, pela areia clara e pela paisagem formada pela lagoa e pelas montanhas.

Durante os meses de maior procura, porém, o cenário muda radicalmente.

Segundo dados atribuídos ao município de Kissamos, a área pode receber entre 4.000 e 5.000 visitantes por dia durante o pico do verão. A concentração de pessoas é particularmente problemática junto ao pequeno cais metálico onde chegam e partem várias embarcações turísticas.

É precisamente nessa zona que se formam alguns dos maiores congestionamentos. Quem chega de barco cruza-se com os visitantes que estão a tentar abandonar a praia, criando momentos em que a circulação se torna extremamente difícil.

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Praia de Balos
Creta
Grécia
Turismo
Efeito Instagram

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