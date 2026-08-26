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Portuguesa que estava desaparecida após cheias repentinas no Nepal foi encontrada morta

A mulher estava entre as pessoas dadas como desaparecidas depois das cheias repentinas que atingiram a região de Rasuwa, junto à fronteira entre o Nepal e o Tibete. As autoridades portuguesas já estão a acompanhar o caso.
Redação
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A cidadã portuguesa que estava desaparecida na sequência das cheias repentinas que atingiram o norte do Nepal foi encontrada morta, avançou o Correio da Manhã/NOW, de acordo com fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

A mulher encontrava-se numa das zonas mais afetadas pela tragédia e estaria a fazer um retiro espiritual.

O marido foi informado da tragédia pelas autoridades.

Uma região devastada pela água e pelos destroços

As cheias ocorreram durante a manhã desta quarta-feira, depois de uma subida extremamente rápida das águas na região fronteiriça.

A força da corrente arrastou veículos, destruiu estradas e pontes e provocou danos em habitações e infraestruturas de produção de energia. A zona do distrito de Rasuwa foi uma das mais atingidas.

As primeiras informações apontaram para um fenómeno associado a um deslizamento de terras e gelo, que terá provocado uma enorme descarga de água e detritos para o rio Bhotekoshi. As causas exatas do fenómeno continuam, contudo, a ser investigadas.

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A tragédia deixou uma área extensa coberta de lama e destroços, dificultando o trabalho das equipas de emergência.

Centenas de pessoas continuam desaparecidas

O número de vítimas foi aumentando ao longo do dia à medida que as autoridades conseguiam chegar a algumas das zonas afetadas.

Os dados mais recentes apontam para pelo menos 157 mortos e mais de 570 pessoas desaparecidas. Entre os desaparecidos encontram-se muitos estrangeiros que estavam na região como turistas, peregrinos ou trabalhadores.

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