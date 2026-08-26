Portuguesa que estava desaparecida após cheias repentinas no Nepal foi encontrada morta

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A cidadã portuguesa que estava desaparecida na sequência das cheias repentinas que atingiram o norte do Nepal foi encontrada morta, avançou o Correio da Manhã/NOW, de acordo com fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.
A mulher encontrava-se numa das zonas mais afetadas pela tragédia e estaria a fazer um retiro espiritual.
O marido foi informado da tragédia pelas autoridades.
Uma região devastada pela água e pelos destroços
As cheias ocorreram durante a manhã desta quarta-feira, depois de uma subida extremamente rápida das águas na região fronteiriça.
A força da corrente arrastou veículos, destruiu estradas e pontes e provocou danos em habitações e infraestruturas de produção de energia. A zona do distrito de Rasuwa foi uma das mais atingidas.
As primeiras informações apontaram para um fenómeno associado a um deslizamento de terras e gelo, que terá provocado uma enorme descarga de água e detritos para o rio Bhotekoshi. As causas exatas do fenómeno continuam, contudo, a ser investigadas.
A tragédia deixou uma área extensa coberta de lama e destroços, dificultando o trabalho das equipas de emergência.
Centenas de pessoas continuam desaparecidas
O número de vítimas foi aumentando ao longo do dia à medida que as autoridades conseguiam chegar a algumas das zonas afetadas.
Os dados mais recentes apontam para pelo menos 157 mortos e mais de 570 pessoas desaparecidas. Entre os desaparecidos encontram-se muitos estrangeiros que estavam na região como turistas, peregrinos ou trabalhadores.