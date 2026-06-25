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Portuguesa detida em Bali após autoridades encontrarem 50 munições na sua mochila

Na Indonésia, a lei de controlo de armas é uma das mais rígidas do mundo.
Redação
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Portuguesa detida em Bali após autoridades encontrarem 50 munições na sua mochila
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Uma cidadã portuguesa foi detida no Aeroporto Internacional I Gusti Ngurah Rai, em Bali, Indonésia, após as autoridades terem encontrado 50 balas dentro da mochila com que viajava.

Tudo aconteceu no domingo, dia 21 de junho. A portuguesa, de 47 anos, identificada como Ana Carolina Nunes, segundo o The Bali Times, ia embarcar num voo rumo a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, quando foi detida pelas autoridades aeroportuárias na sequência de uma "inspeção de segurança de rotina".

Foi no detetor raio X que perceberam que havia algo suspeito na mala da portuguesa. Numa revista manual, foram descobertos os 50 cartuchos de calibre 22 Long Rifle. Ana Carolina Nunes garantiu não ter conhecimento de que aqueles objetos estavam na sua mochila, embora confesse que lhe pertenciam.

Após o interrogatório, Ana Carolina foi entregue à esquadra do aeroporto de Ngurah Rai.

As autoridades encontram-se agora a verificar a origem das munições e se a portuguesa teria licença de uso e porte de arma que a autorizasse a ter na sua posse as 50 balas.

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De notar que na Indonésia a lei de controlo de armas é uma das mais rígidas do mundo. As penas de prisão para o crime de posse ilegal de armas podem ir de 20 anos até prisão perpétua ou até mesmo pena de morte.

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