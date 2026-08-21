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Português morto na Albânia: amigos dizem que a vítima tentou impedir episódio de assédio antes de ser esfaqueado

A investigação sobre a morte de Luís Mendes, de 20 anos, ganhou novos contornos após os depoimentos prestados às autoridades por pessoas que acompanhavam o jovem.
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Português morto na Albânia: amigos dizem que a vítima tentou impedir episódio de assédio antes de ser esfaqueado
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O caso da morte do turista português de 20 anos que foi esfaqueado durante as férias na Albânia continua a ser investigado, com o novo depoimento dos amigos da vítima. 

De acordo com a comunicação social local, que cita o testemunho dos amigos de Luís Mendes, a discussão terá começado após a vítima ter tentado impedir uma situação de assédio a uma mulher. 

Os amigos explicaram às autoridades que o seu grupo viu uma situação de assédio ocorrer no bar “Principote”. O português de 20 anos foi o primeiro a impor-se perante o episódio, confrontando o grupo responsável - do qual fazia parte o albanês Sokrat Vata, o principal suspeito do crime.

A discussão prolongou-se até à fila de entrada para um resort onde, segundo as autoridades, terá ocorrido o crime. 

Versão do principal suspeito é diferente

Sokrat Vata, de 29 anos, é o principal suspeito de ter desferido várias facadas que causaram a morte do português. Foi apontado como um dos envolvidos na discussão onde participou o Luís, e da qual resultaram mais 10 detidos e 40 indivíduos identificados.

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O albanês foi detido em Levan, a norte de Ksamil, tendo sido localizado pela polícia enquanto se escondia na bagageira de um veículo conduzido por um cidadão turco de 31 anos, e onde seguia também como passageiro outro cidadão turco de 38 anos.

Segundo Vata, a discussão começou com turistas que estariam sob a influência de álcool: pediu-lhes que falassem mais baixo, para não incomodarem os restantes clientes do estabelecimento onde era segurança.

Apesar do pedido, segundo ele, a discussão passou a um conflito físico. No entanto, garante que a arma do crime, uma faca, pertencia à vítima e não a ele.

O homicídio

Recorde-se que Luís Miguel Varela Mendes, de 20 anos, morreu na madrugada de quarta-feira em Ksamil, no sul da Albânia, tendo 11 pessoas sido detidas por ligação ao crime, segundo vários meios de comunicação social albaneses.

O português, que estava na Albânia em turismo, foi encontrado morto após ter sido esfaqueado numa espreguiçadeira na praia, em frente a um bar na zona turística de Ksamil.

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O cadáver de Luís Mendes será alvo de autópsia na Albânia.

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