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Português está entre os desaparecidos no incêndio num prédio na Suíça

As autoridades e o Ministério Público estão a investigar a origem do incêndio.
Redação
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Português está entre os desaparecidos no incêndio num prédio na Suíça
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Jovem de 24 anos foi intercetado pela PSP poucos minutos depois de tentar atravessar Ponte 25 de Abril de trotinete

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Um dos cinco desaparecidos na sequência de um grande incêndio na Suíça é português. Recorde-se que as chamas consumiram o edifício onde se situava o restaurante português "Breverin". A informação foi avançada pela RTP.

O incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira, com os meios de emergência a serem acionados às 00h00 (23h00 em Lisboa). As chamas terão começado no segundo piso de um edifício com apartamentos, tendo-se estendido ao restaurante português "Beverin", na cidade de Thusis. 

Segundo um comunicado da polícia cantonal de Grisões (Graubünden), o edifício ficou totalmente destruído e as escadas desabaram, tendo sido necessário um guindaste para abrir o telhado. Do prédio foram ainda retiradas 14 pessoas. Todos os feridos foram divididos por três hospitais da região e pelo Hospital de Zurique.   

As autoridades e o Ministério Público estão agora a investigar a origem do incêndio.

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