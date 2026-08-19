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Português de 20 anos morre esfaqueado em espreguiçadeira durante férias na Albânia. Há 11 detidos

O principal suspeito foi localizado escondido na bagageira de um carro e há ainda outros envolvidos procurados pelas autoridades.
SOL/Lusa
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Português de 20 anos morre esfaqueado em espreguiçadeira durante férias na Albânia. Há 11 detidos
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Um português de 20 anos morreu na madrugada de hoje em Ksamil, no sul da Albânia, tendo 11 pessoas sido detidas por ligação ao crime, segundo vários meios de comunicação social albaneses.

O principal suspeito do crime, um homem de 29 anos, foi detido em Levan, a norte de Ksamil, tendo sido localizado pela polícia enquanto se escondia na bagageira de um veículo conduzido por um cidadão turco de 31 anos, e onde seguia também como passageiro outro cidadão turco de 38 anos, noticiou a estação pública RTSH.

Os dois cidadãos turcos foram detidos em flagrante delito sob a acusação de "cumplicidade no crime".

A RTSH e a estação Top Channel noticiaram hoje à noite que já foram detidas 11 pessoas na sequência da investigação.

O que se sabe até agora

Ainda de acordo com a estação pública, o português, que estava na Albânia em turismo, foi encontrado morto após ter sido esfaqueado numa espreguiçadeira na praia, em frente a um bar na zona turística de Ksamil.

O desacato começou pelas 05:15 (hora local) no interior do bar "Principote" e escalou na praia do bar "Paradise", com a vítima a ser ainda agredida por outro homem que está em fuga e por quatro empregados de mesa do bar, segundo a estação.

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Também é procurado o dono do bar "Paradise" por alegadamente ter abandonado o local sem apresentar queixa.

A acusação citada pela RTSH refere que os seguranças eram pessoas com funções públicas - um polícia, um funcionário de uma prisão e um polícia municipal.

Várias acusações pelo crime

Os detidos enfrentam várias acusações. O autor principal e o seu cúmplice são acusados de homicídio. Os empregados de mesa, os seguranças e o dono do bar são acusados de "omissão de socorro", enquanto o polícia também responde pela acusação adicional de "omissão de socorro em situação de desordem pública".

O principal suspeito já tinha sido detido e condenado em Inglaterra, em 2024, por tráfico de droga.

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Morte em praia
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