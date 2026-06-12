Polícias vestidos de mascote do Mundial surpreendem traficante no Peru

Esta é uma estratégia recorrente no país, que tem como objetivo surpreender os suspeitos.

Uma operação policial inusitada no Peru levou à detenção de um suspeito de tráfico de droga, depois de dois agentes se terem disfarçado de mascotes associadas ao Mundial para executar a abordagem.

A ação decorreu, esta quinta-feira, numa zona urbana, na região de Lima e foi divulgada em vídeo nas redes sociais.

As imagens divulgadas mostram as autoridades a arrombar a porta com uma marreta de metal, com o objetivo de apanhar o suspeito, identificado como Carlos Cabrera. Segundo, o Acre Conservador, os polícias sabiam que o homem estaria em a casa a acompanhar a abertura do Campeonato do Mundo, por ser um amante de futebol.

Foram apreendidos mais de 2000 porções de droga e uma arma de fogo.

Estratégia recorrente no Peru

Este tipo de operação não é inédito no país. A Polícia Nacional do Peru já é conhecida por utilizar disfarces criativos em operações antidroga para surpreender suspeitos.

Em anos anteriores, vários agentes já foram vistos vestidos de Pai Natal, super-heróis e até animais como capivaras e ursos de peluche, sempre com o objetivo de aproximar-se dos suspeitos sem levantar suspeitas.