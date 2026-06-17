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Polícia resgata mais de 400 gatos de serem comidos no Vietname

Mais de 400 gatos foram resgatados pela polícia vietnamita numa operação contra uma rede de tráfico de carne de gato em Ho Chi Minh. Nove suspeitos foram detidos e dezenas de animais morreram devido às condições em que eram mantidos
Redação
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As autoridades vietnamitas resgataram mais de 400 gatos durante uma operação policial contra uma alegada rede de tráfico de carne de gato para consumo humano na cidade de Ho Chi Minh, numa ação que levou à detenção de nove suspeitos e expôs a dimensão de um comércio que continua a gerar forte controvérsia no país.

A operação, que decorreu ao longo de vários dias na semana passada, permitiu localizar centenas de animais mantidos em condições consideradas precárias por organizações de proteção animal. Segundo a imprensa local e grupos de defesa dos animais, mais de 40 gatos já foram devolvidos aos respetivos donos.

No entanto, muitos dos animais não sobreviveram. Várias dezenas morreram devido às condições em que eram mantidos antes da intervenção das autoridades.

Durante as buscas, a polícia encontrou 45 gaiolas com cerca de 400 gatos vivos, além de quatro caixas térmicas com gelo contendo aproximadamente 80 gatos mortos. Noutro local ligado à investigação foram ainda encontrados mais 21 gatos vivos.

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Organizações alertam para dimensão do problema

A operação foi saudada por associações internacionais de proteção animal, que alertam para a dimensão do comércio de carne de gato no Vietname.

Karanvir Kukreja, responsável por uma campanha contra o consumo de carne de cão e gato da organização Humane World for Animals, afirmou que a ação policial constitui “um lembrete alarmante da enorme escala do comércio de carne de gato no Vietname”.

Também a diretora da organização no país, Phuong Pham, destacou que milhares de animais são roubados, transportados e abatidos todos os meses.

“A triste verdade sobre este comércio é que milhares de gatos são roubados, traficados e abatidos para consumo de carne todos os meses em todo o país”, afirmou.

Consumo continua legal

Apesar da crescente contestação por parte de grupos de defesa dos animais, o consumo de carne de cão e de gato continua a ser legal no Vietname.

A legislação exige, contudo, que os vendedores possuam licenças e documentação que comprovem a origem legal dos animais comercializados.

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Nos últimos anos, a pressão internacional e a mudança de hábitos entre as gerações mais jovens têm levado as autoridades vietnamitas a discutir alterações legislativas nesta área.

Após a proibição do consumo de carne de cão na Coreia do Sul em 2024, o Governo vietnamita comprometeu-se a estudar novas medidas destinadas a reforçar a proteção dos animais de companhia e os direitos dos proprietários.

As organizações de defesa animal esperam que operações como a realizada em Ho Chi Minh contribuam para acelerar mudanças

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