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Polícia lança novo alerta de inundação no Nepal após rompimento de lago no Tibete

O lago foi formado pelo colapso do glaciar que provocou as inundações de quarta-feira, que já provocaram quase 500 mortos.
SOL/Lusa
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A polícia do Nepal emitiu hoje um alerta de inundação, depois de ter sido informada de que um lago no vizinho território chinês do Tibete tinha rompido.

O lago foi formado pelo colapso do glaciar que provocou as inundações de quarta-feira, que já provocaram quase 500 mortos.

"Fomos informados sobre o rompimento de um lago no lado tibetano", disse a polícia. "Pedimos a todas as equipas de segurança e resgate, bem como ao público, que permaneçam alerta, procurem abrigo imediatamente e comuniquem quaisquer incidentes", acrescentou.

Temas

Nepal
Alerta de inundação
Tibete
Rompimento de lago
Colapso do glaciar

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