Polícia irlandesa interceta veículo com bomba pronta a utilizar a caminho da Irlanda do Norte

A operação levou à detenção de duas pessoas e evitou o que poderia ter sido um atentado de grandes dimensões. A investigação aponta para grupos republicanos dissidentes.

A polícia irlandesa intercetou um automóvel que transportava uma bomba pronta a ser utilizada e que, segundo as autoridades, seguia em direção à Irlanda do Norte, onde estaria destinado a um ataque. A operação levou à detenção de duas pessoas e evitou o que poderia ter sido um atentado de grandes dimensões.

Tudo aconteceu na tarde desta quarta-feira, quando o veículo foi mandado parar a sul de Carrickmacross, no condado de Monaghan, na autoestrada N2. No interior foi encontrado um engenho explosivo já montado e considerado operacional.

Dispositivo foi desativado pelo Exército

Após a interceção, foi acionada a unidade de desativação de explosivos das Forças Armadas irlandesas, que retirou o engenho em segurança para posterior análise forense.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre a composição da bomba, mas o comissário da Garda, Justin Kelly, citado pela BBC, classificou a apreensão como "extremamente significativa", confirmando que se tratava de um explosivo real e pronto a ser utilizado.

Dois detidos e investigação em curso

Uma mulher, na casa dos 20 anos, que conduzia o automóvel, foi detida no local. Horas mais tarde, um homem, na casa dos 40 anos, foi igualmente detido no âmbito da mesma investigação.

Ambos permanecem sob custódia ao abrigo da legislação irlandesa relativa a crimes contra o Estado, enquanto prosseguem os interrogatórios e as diligências policiais.

Suspeitas recaem sobre republicanos dissidentes

Embora as autoridades não tenham identificado oficialmente qualquer organização responsável, a investigação centra-se em grupos republicanos dissidentes, movimentos que rejeitam o Acordo de Sexta-Feira Santa, assinado em 1998, e continuam a defender a reunificação da Irlanda através da luta armada.

Este é já o terceiro incidente relacionado com carros armadilhados registado em 2026, numa altura em que as forças de segurança irlandesas e britânicas alertam para o recrudescimento da atividade destes grupos extremistas.