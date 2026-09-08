Polémica na Torre Eiffel: funcionárias afastadas para dar lugar a homens durante visita de organização hindu

A visita privada foi marcada para o início do horário de funcionamento do monumento devido à dimensão da delegação, que esteve em Paris devido à inauguração de um templo hindu naquela região.

A Torre Eiffel voltou a abrir ao público após um protesto dos funcionários contra o tratamento dado às colegas durante a visita de uma delegação religiosa hindu.

Tudo terá acontecido no sábado de manhã, segundo conta a agência Reuters, que cita representantes sindicais. Uma delegação de cerca de 100 pessoas da organização hindu BAPS visitou o monumento de forma privada.

A polémica ocorreu quando as funcionárias do monumento foram convidadas a afastar-se e a serem substituídas temporariamente por homens aquando da passagem da delegação, segundo conta Diane Davoine, representante sindical dos trabalhadores da Torre Eiffel, que considera a situação “totalmente inaceitável”. Algumas das funcionárias revelaram sentir-se humilhadas.

Posto isto, os trabalhadores de um dos monumentos mais conhecidos do mundo decidiram protestar esta segunda-feira, não só contra o sucedido, mas também para exigir garantias de que situações semelhantes não se voltarão a repetir. A gestão da Torre Eiffel terá dirigido vários pedidos de desculpa aos trabalhadores durante a reunião, que obrigou ao fecho temporário da torre.

Esperam-se repercussões maiores

O caso chegou à política: o presidente da Câmara de Paris, Emmanuel Grégoire, decidiu abrir uma investigação para esclarecer as circunstâncias do protesto.

Também a presidente da Assembleia Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, reagiu ao episódio, alertando que os valores franceses devem permanecer mesmo em visitas estrangeiras.

O pedido de desculpa da organização hindu

A BAPS emitiu um comunicado onde lamenta qualquer “sofrimento ou inconveniente” causado pelo sucedido, garantindo que “ninguém foi impedido de entrar na Torre Eiffel”. Explica ainda que a visita privada foi marcada para o início do horário de funcionamento do monumento devido à dimensão da delegação, que esteve em Paris devido à inauguração de um templo hindu naquela região.