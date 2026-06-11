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Polémica com chapéus de sol estende-se a outros países: praia italiana proíbe o seu uso para pessoas entre os 10 e os 65 anos

A polémica em torno do uso de chapéus de sol nas praias alarga-se além de Portugal. Esta é uma medida que já está a gerar críticas e comentários nas redes sociais.
Redação
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Polémica com chapéus de sol estende-se a outros países: praia italiana proíbe o seu uso para pessoas entre os 10 e os 65 anos

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Desta vez, os chapéus de sol foram proibidos numa praia na Sardenha para qualquer pessoa entre os 10 e os 65 anos.

Como funciona a proibição?

A medida foi implementada na praia de Punta Molentis, na costa sudeste da ilha, onde, embora pública, tem de pagar 10 euros para entrar.

Com esta nova regra, os chapéus de sol são permitidos apenas para crianças menores de 10 anos ou para idosos com mais de 65 - e deve ser apenas um por família.

Estas medidas são justificadas com uma tentativa de proteger o seu meio ambiente intocável, de acordo com o jornal italiano La Repubblica.

No entanto, a medida não foi bem recebida e os comentários multiplicam-se na Internet: "Para colocar um guarda-sol eu tenho de alugar uma criança??", pergunta um internauta, enquanto outro brinca: "Então, para vir à praia com um guarda-sol, ou levo meu avô ou preciso de ter um filho entre agora e amanhã?".

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Outros utilizadores levantam ainda preocupações com os riscos de insolação e cancro de pele.

A nova medida, em vigor até ao final de outubro, sublinha ainda que não é permitdo instalar quiosques ou outras formas de fornecer sombras.

A praia em questão reabre este ano após estar fechada desde julho do ano passado na sequência de um incêndio devastador.

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