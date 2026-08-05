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"Poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje". Zelensky faz apelo urgente após ataque russo que fez 17 mortos em Kiev

Pelo menos 17 pessoas morreram e 44 ficaram feridas na sequência de um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev e arredores. Após a ofensiva, Volodymyr Zelensky voltou a pedir aos aliados sistemas de defesa antiaérea, afirmando que poderiam ter evitado a perda de vidas.
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"Poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje". Zelensky faz apelo urgente após ataque russo que fez 17 mortos em Kiev
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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou esta terça-feira a pedir aos aliados ocidentais o envio de intercetores de mísseis balísticos para a Ucrânia, após um ataque russo que provocou pelo menos 17 mortos.

"Os intercetores de mísseis balísticos poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje. É essencial que os nossos parceiros compreendam que os atrasos na entrega ou a relutância em fornecer sistemas antimísseis balísticos levam precisamente a estas perdas humanas", afirmou o chefe de Estado na rede social Telegram.

Mais tarde, na rede social X, Zelensky atualizou o balanço da ofensiva.

"Até ao momento, 44 pessoas ficaram feridas em consequência do ataque maciço russo a Kiev e à região. Infelizmente, 17 pessoas morreram. Os meus sentimentos às famílias e aos entes queridos", escreveu.

Ataque atingiu armazéns, infraestruturas e estação ferroviária

Segundo Zelensky, a Rússia lançou 24 mísseis balísticos e 115 drones, tendo como principais alvos armazéns pertencentes a empresas civis.

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O Presidente ucraniano referiu ainda que foram atingidas infraestruturas e uma estação ferroviária.

"Estes estabelecimentos não têm qualquer relação com a guerra. Incluem uma cervejaria, um armazém de materiais de construção e um centro de logística", afirmou.

Zelensky acrescentou que os países que não possam fornecer sistemas de defesa antimíssil devem reforçar as sanções contra Moscovo.

"Uma fatia considerável da produção russa de mísseis ainda não está sujeita a sanções. São necessárias mais medidas por parte do G7, da União Europeia e de todos aqueles que apoiam a proteção da vida", defendeu.

Defesas ucranianas não conseguiram intercetar qualquer míssil

Segundo o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, as equipas de socorro continuavam a trabalhar em várias localidades dos distritos de Brovary, Bucha e Fastiv.

Em Brovary, os ataques provocaram incêndios de grandes dimensões em armazéns e em várias localidades da região.

No distrito de Bucha, os bombeiros combatiam incêndios em instalações logísticas, enquanto todos os feridos foram transportados para unidades hospitalares.

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A Força Aérea ucraniana indicou que a Rússia lançou um total de 115 drones e 28 mísseis de alta velocidade, entre os quais 24 mísseis balísticos e quatro mísseis antinavio.

Embora 98 drones tenham sido abatidos, a Ucrânia admitiu não ter conseguido intercetar qualquer um dos mísseis disparados durante a ofensiva, evidenciando a escassez de munições para os sistemas de defesa antiaérea.

Kiev continua à espera de mais sistemas Patriot

Os mísseis balísticos viajam a velocidades muito elevadas e apenas podem ser intercetados por sistemas de defesa como os norte-americanos Patriot, dos quais a Ucrânia dispõe em número reduzido.

Segundo dados oficiais, Kiev consegue atualmente intercetar menos de um terço destes ataques.

No final de julho, Zelensky deslocou-se à Casa Branca para pedir mais munições Patriot.

Donald Trump chegou a admitir a possibilidade de autorizar a produção destes intercetores em território ucraniano, mas recuou na semana passada, afirmando que Washington precisa de agir com "muita cautela" antes de tomar uma decisão.

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