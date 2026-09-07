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Pivot da BBC revela luta contra cancro raro e incurável: “Senti que me retiraram a bateria por completo”

Aos 49 anos, a jornalista Maryam Moshiri decidiu agora falar publicamente sobre o diagnóstico, os efeitos dos tratamentos e a forma como a doença mudou a sua vida.
Redação
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Pivot da BBC revela luta contra cancro raro e incurável: “Senti que me retiraram a bateria por completo”
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A jornalista e principal pivot da BBC News do Reino Unido revelou publicamente esta segunda-feira que está a lutar contra uma Policitemia Vera (PV), um tipo raro de cancro no sangue sem cura. 

Maryam Moshiri, de 49 anos, informou o seu público, em entrevista ao jornal The Times, sobre a luta mais recente pela qual está a passar. Embora não tivesse sintomas evidentes - que considera ser um dos problemas da doença - análises de rotina a pedido da sua médica de família confirmaram a presença da doença em novembro de 2024.

Moshiri explicou abertamente que o tratamento inicial consistiu em sessões de “venissecção”: a extração cirúrgica de uma quantidade controlada de sangue para reduzir a sua espessura. Uma das causas mais comuns deste tratamento consiste no esgotamento dos níveis de ferro e consequente queda de cabelo, comichão e fadiga extrema. 

A pivot confessa que sentiu que lhe “retiraram a bateria por completo”. Atualmente, revela, faz tratamento com imunoterapia, através do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Neste momento, “está estável”.

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Na mesma entrevista, Maryam revela que, mesmo já tendo sido diagnosticada, não deixou de viajar pelo mundo com a BBC, “com o apoio do marido, dos três filhos e da administração da estação televisiva”.

"Já se passaram dois anos desde meu diagnóstico e senti que comecei a entender muito melhor a doença e como afeta a minha vida. Agora já tenho um certo controlo, então achei muito importante aumentar a consciencialização", explica, acrescentando: "Os últimos meses foram melhores do que os últimos dois anos".

Moshiri garante não ser a mesma pessoa desde que lhe foi diagnosticada a doença incurável, mas garante: "Sinto-me muito melhor".

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