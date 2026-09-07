Pivot da BBC revela luta contra cancro raro e incurável: “Senti que me retiraram a bateria por completo”

Aos 49 anos, a jornalista Maryam Moshiri decidiu agora falar publicamente sobre o diagnóstico, os efeitos dos tratamentos e a forma como a doença mudou a sua vida.

A jornalista e principal pivot da BBC News do Reino Unido revelou publicamente esta segunda-feira que está a lutar contra uma Policitemia Vera (PV), um tipo raro de cancro no sangue sem cura.

Maryam Moshiri, de 49 anos, informou o seu público, em entrevista ao jornal The Times, sobre a luta mais recente pela qual está a passar. Embora não tivesse sintomas evidentes - que considera ser um dos problemas da doença - análises de rotina a pedido da sua médica de família confirmaram a presença da doença em novembro de 2024.

Moshiri explicou abertamente que o tratamento inicial consistiu em sessões de “venissecção”: a extração cirúrgica de uma quantidade controlada de sangue para reduzir a sua espessura. Uma das causas mais comuns deste tratamento consiste no esgotamento dos níveis de ferro e consequente queda de cabelo, comichão e fadiga extrema.

A pivot confessa que sentiu que lhe “retiraram a bateria por completo”. Atualmente, revela, faz tratamento com imunoterapia, através do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Neste momento, “está estável”.

Na mesma entrevista, Maryam revela que, mesmo já tendo sido diagnosticada, não deixou de viajar pelo mundo com a BBC, “com o apoio do marido, dos três filhos e da administração da estação televisiva”.

"Já se passaram dois anos desde meu diagnóstico e senti que comecei a entender muito melhor a doença e como afeta a minha vida. Agora já tenho um certo controlo, então achei muito importante aumentar a consciencialização", explica, acrescentando: "Os últimos meses foram melhores do que os últimos dois anos".

Moshiri garante não ser a mesma pessoa desde que lhe foi diagnosticada a doença incurável, mas garante: "Sinto-me muito melhor".