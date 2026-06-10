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Pilotou centenas de voos sem licença durante mais de uma década sem ninguém reparar. Homem detido no Canadá

Geoffrey Wall exerceu funções como comandante entre 2009 e 2025, recorrendo alegadamente a documentação falsa.
Redação
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Um homem, alegado piloto da companhia Air Canada está a ser acusado de ter pilotado mais de 900 voos comerciais ao longo de cerca de 16 anos sem possuir a licença exigida para desempenhar funções de capitão de aeronaves de grande porte.

Segundo a Polícia Regional de Peel, na província de Ontário, Geoffrey Wall, de 59 anos, terá exercido funções como comandante entre 2009 e 2025 recorrendo alegadamente a documentação falsa para comprovar qualificações que não possuía.

O que faltava ao piloto?

O caso não envolve uma pessoa sem qualquer formação aeronáutica. Wall possuía uma licença comercial de piloto válida e trabalhava na Air Canada desde 1998. O problema, segundo a investigação, é que não detinha a Airline Transport Pilot Licence (ATPL), em português licença de piloto de transporte aéreo, uma certificação obrigatória no Canadá para comandar aviões comerciais de passageiros enquanto capitão.

As autoridades canadianas alegam que o piloto terá utilizado documentos falsificados para ocultar essa situação junto da companhia aérea e das autoridades reguladoras. Por esse motivo, enfrenta agora acusações relacionadas com fraude, utilização de documentos falsificados e falsas declarações. Foi detido dia 1 de junho.

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Como foi descoberto?

A alegada fraude só terá sido detetada após uma revisão regulatória das credenciais do piloto pelo Ministério dos Transportes. As autoridades identificaram irregularidades nos registos apresentados, o que levou a uma investigação conduzida pela Transport Canada e posteriormente pela polícia.

Após a descoberta, a Air Canada retirou o piloto de funções e comunicou voluntariamente o caso às autoridades reguladoras. Referiu ainda que a segurança nunca foi comprometida, uma vez que o piloto possuía uma licença de piloto comercial válida.

A empresa explicou, ainda, que os seus pilotos são testados a cada seis meses e passam por um teste de voo com um examinador certificado pelo Ministério dos Transportes do Canadá a cada 12 meses.

Temas

Piloto
Sem Licença
Air Canada
Fraude
Transport Canada

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