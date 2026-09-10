Piloto do avião da Amazon que se despistou saiu da aeronave e disse à mulher: "A minha carreira acabou". Morreram cinco pessoas

Todos os materiais, desde as caixas negras até às gravações das conversas no cockpit, estão a ser analisados pela NTSB que continua a investigar as circunstâncias do acidente.

Após o acidente com um avião de carga da Amazon no aeroporto de Miami, que provocou cinco mortes, uma testemunha revelou que um dos pilotos da aeronave saiu ferido do cockpit e em estado de choque.

Em declarações à CBS News, Abraham Altamar, que estava a trabalhar num edifício próximo do incidente, conta que ouviu o piloto dizer à sua mulher em videochamada: “A minha carreira acabou”.

“Estava a tremer" e tinha ferimentos visíveis na testa e numa das mãos, contou Altamar à emissora. A testemunha terá perguntado de imediato ao piloto se deveria ligar para o 911 (equivalente ao 112 em Portugal), ao qual o piloto lhe respondeu que já tinha conseguido sair da aeronave, que se incendiou após se despistar.

Quem são os pilotos?

Os pilotos do voo Prime Air 7598 foram identificados como Joseph Carroll, de 55 anos e Jaime Felipe Silva Molina, de 37. No entanto, a testemunha não conseguiu identificar com qual dos pilotos falou após o incidente.

Ambos os pilotos ficaram feridos no acidente, segundo Jennifer Homendy, presidente do National Transportation Safety Board (NTSB), que acrescenta que os dois já tiveram alta hospitalar. Todos os materiais, desde as caixas negras até às gravações das conversas no cockpit, estão a ser analisados pela NTSB que continua a investigar as circunstâncias do acidente.