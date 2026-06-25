Pilhagens agravam caos após sismos na Venezuela. Supermercado saqueado em zona devastada

As consequências dos fortes sismos que atingiram a Venezuela continuam a agravar-se. Além dos mais de 160 mortos e centenas de feridos, foram registadas pilhagens numa das zonas mais afetadas pela tragédia, enquanto milhares de operacionais prosseguem as buscas por sobreviventes

A cidade costeira de Catia La Mar, uma das regiões mais atingidas pelos fortes sismos que devastaram a Venezuela, foi palco de episódios de pilhagem nas últimas horas, num contexto marcado pela destruição, escassez de bens essenciais e operações de emergência em curso.

Segundo jornalistas da agência France-Presse (AFP) no local, homens e mulheres foram vistos a abandonar um supermercado parcialmente incendiado transportando sacos de alimentos e outros produtos.

Os incidentes ocorreram numa área fortemente afetada pelos dois violentos abalos sísmicos que atingiram o país na quarta-feira, provocando o colapso de edifícios, danos extensos em infraestruturas e dificuldades no abastecimento de produtos básicos.

Localizada no estado de La Guaira, junto à costa das Caraíbas e próxima de Caracas, Catia La Mar encontra-se entre os locais mais castigados pela tragédia.

De acordo com a agência AFP, numerosos edifícios sofreram danos graves ou ruíram parcialmente, dificultando as operações de socorro e aumentando a pressão sobre os serviços de emergência.

As autoridades venezuelanas ainda não divulgaram um balanço oficial dos incidentes relacionados com as pilhagens, nem anunciaram detenções associadas aos acontecimentos registados na cidade.

Dois sismos em menos de um minuto

A Venezuela foi atingida por dois fortes sismos de magnitude 7,2 e 7,5, registados com menos de um minuto de diferença.

Especialistas classificaram o fenómeno como um "dupleto sísmico", uma ocorrência rara em que dois grandes terramotos acontecem praticamente em simultâneo e na mesma região.

Os epicentros localizaram-se ao largo da costa norte venezuelana, no mar das Caraíbas, mas os efeitos sentiram-se em várias regiões do país, incluindo Caracas e o estado de La Guaira.

Mais de 160 mortos e centenas de feridos

De acordo com o balanço provisório divulgado pelas autoridades, os dois sismos provocaram pelo menos 164 mortos, entre eles dois portugueses, e mais de 900 feridos.

Milhares de operacionais continuam mobilizados nas operações de busca e salvamento, procurando sobreviventes entre os escombros de edifícios destruídos ou severamente danificados.

As autoridades admitem que o número de vítimas possa aumentar à medida que as equipas de emergência consigam aceder a zonas ainda isoladas.

Governo decreta estado de emergência

Perante a dimensão da catástrofe, o Governo venezuelano decretou o estado de emergência e mobilizou recursos adicionais para apoiar as populações afetadas.

Vários países manifestaram disponibilidade para prestar assistência internacional, incluindo Portugal, que ofereceu apoio através de equipas especializadas em busca e salvamento e ajuda humanitária.

Enquanto prosseguem os esforços de socorro, as autoridades enfrentam agora um desafio adicional: garantir a segurança pública e o abastecimento de bens essenciais nas regiões mais devastadas pelos sismos.