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Pilhagens agravam caos após sismos na Venezuela. Supermercado saqueado em zona devastada

As consequências dos fortes sismos que atingiram a Venezuela continuam a agravar-se. Além dos mais de 160 mortos e centenas de feridos, foram registadas pilhagens numa das zonas mais afetadas pela tragédia, enquanto milhares de operacionais prosseguem as buscas por sobreviventes
Redação
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A cidade costeira de Catia La Mar, uma das regiões mais atingidas pelos fortes sismos que devastaram a Venezuela, foi palco de episódios de pilhagem nas últimas horas, num contexto marcado pela destruição, escassez de bens essenciais e operações de emergência em curso.

Segundo jornalistas da agência France-Presse (AFP) no local, homens e mulheres foram vistos a abandonar um supermercado parcialmente incendiado transportando sacos de alimentos e outros produtos.

Os incidentes ocorreram numa área fortemente afetada pelos dois violentos abalos sísmicos que atingiram o país na quarta-feira, provocando o colapso de edifícios, danos extensos em infraestruturas e dificuldades no abastecimento de produtos básicos.

Localizada no estado de La Guaira, junto à costa das Caraíbas e próxima de Caracas, Catia La Mar encontra-se entre os locais mais castigados pela tragédia.

De acordo com a agência AFP, numerosos edifícios sofreram danos graves ou ruíram parcialmente, dificultando as operações de socorro e aumentando a pressão sobre os serviços de emergência.

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As autoridades venezuelanas ainda não divulgaram um balanço oficial dos incidentes relacionados com as pilhagens, nem anunciaram detenções associadas aos acontecimentos registados na cidade.

Dois sismos em menos de um minuto

A Venezuela foi atingida por dois fortes sismos de magnitude 7,2 e 7,5, registados com menos de um minuto de diferença.

Especialistas classificaram o fenómeno como um "dupleto sísmico", uma ocorrência rara em que dois grandes terramotos acontecem praticamente em simultâneo e na mesma região.

Os epicentros localizaram-se ao largo da costa norte venezuelana, no mar das Caraíbas, mas os efeitos sentiram-se em várias regiões do país, incluindo Caracas e o estado de La Guaira.

Mais de 160 mortos e centenas de feridos

De acordo com o balanço provisório divulgado pelas autoridades, os dois sismos provocaram pelo menos 164 mortos, entre eles dois portugueses, e mais de 900 feridos.

Milhares de operacionais continuam mobilizados nas operações de busca e salvamento, procurando sobreviventes entre os escombros de edifícios destruídos ou severamente danificados.

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As autoridades admitem que o número de vítimas possa aumentar à medida que as equipas de emergência consigam aceder a zonas ainda isoladas.

Governo decreta estado de emergência

Perante a dimensão da catástrofe, o Governo venezuelano decretou o estado de emergência e mobilizou recursos adicionais para apoiar as populações afetadas.

Vários países manifestaram disponibilidade para prestar assistência internacional, incluindo Portugal, que ofereceu apoio através de equipas especializadas em busca e salvamento e ajuda humanitária.

Enquanto prosseguem os esforços de socorro, as autoridades enfrentam agora um desafio adicional: garantir a segurança pública e o abastecimento de bens essenciais nas regiões mais devastadas pelos sismos.

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