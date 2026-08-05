Perez Hilton recebe assistência hospitalar após transmissão em direto no TikTok

O blogger e comentador norte-americano foi transportado para o hospital depois de uma emissão que levou vários espectadores a alertarem as autoridades.

O comentador e blogger norte-americano Perez Hilton foi hospitalizado esta terça-feira, depois de uma transmissão em direto no TikTok ter motivado uma resposta de emergência das autoridades do condado de Miami-Dade, na Florida.

Segundo confirmou o gabinete do xerife de Miami-Dade, os agentes foram chamados à residência de Perez Hilton após receberem várias chamadas de pessoas que assistiam à emissão e manifestaram preocupação com o seu estado. À chegada, os agentes encontraram o blogger sozinho e acionaram o protocolo de intervenção para situações de crise de saúde mental.

Em comunicado à BBC News, o mesmo departamento não mencionou o nome de Hilton, mas confirmou que atendeu a relatos de um homem que se auto-mutilou.

Polícia privilegiou a desescalada

De acordo com as autoridades, a prioridade foi garantir a segurança de Perez Hilton através de técnicas de desescalada, antes de o homem ser transportado pelos serviços de emergência para um hospital da região.

A operação contou ainda com o apoio da Unidade de Resposta a Crises do gabinete do xerife e de profissionais especializados em saúde mental, que prestaram acompanhamento à família do comentador.

Gestores pedem respeito pela privacidade

Os representantes de Perez Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, confirmaram estar a acompanhar a situação e apelaram ao respeito pela privacidade do blogger durante a recuperação."Estamos cientes do conteúdo preocupante que circula online envolvendo o nosso cliente. Neste momento, a prioridade é o seu bem-estar e agradecemos toda a compreensão".

Figura marcante da imprensa cor-de-rosa

Nascido com o nome Mario Armando Lavandeira Jr., Perez Hilton tornou-se uma das figuras mais conhecidas da imprensa de celebridades nos anos 2000, graças ao seu blogue de entretenimento, conhecido pelo estilo irreverente e pelas notícias sobre figuras públicas.

Nos últimos anos, o norte-americano manteve atividade nas redes sociais, em podcasts e em plataformas digitais, embora com menor protagonismo mediático do que no auge da sua carreira.

As autoridades não divulgaram mais informações sobre o estado clínico de Perez Hilton, limitando-se a confirmar que o caso está a ser tratado como uma crise de saúde mental e que não existe investigação criminal em curso.