segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Pelo menos oito pessoas baleadas em Brooklyn. Há quatro crianças entre os feridos

Os feridos têm idades compreendidas entre os 6 e os 37 anos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Pelo menos oito pessoas baleadas em Brooklyn. Há quatro crianças entre os feridos
Dreamstime

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

Tiroteio em fan zone do Mundial provocou uma vítima mortal e um ferido grave nos Estados Unidos

No momento da tragédia não estava a decorrer nenhum jogo.
Tiroteio em fan zone do Mundial provocou uma vítima mortal e um ferido grave nos Estados Unidos

EUA. Três mortos em tiroteio em bar

Os 14 feridos, dos quais três em estado crítico, foram transportados para o hospital da cidade de Austin
EUA. Três mortos em tiroteio em bar

Pelo menos oito pessoas foram baleadas na noite de sábado em Coney Island, Brooklyn, com uma delas em estado crítico. Há quatro crianças entre os feridos. 

O alerta foi dado por volta das 22h37 locais (03h37 em Lisboa) ao Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD, na sigla em inglês). À chegada das autoridades, de acordo com o revelado pela NBC News, as oito vítimas estavam no local, tendo sido de imediato transportadas para unidades hospitalares.

Ao que as autoridades já avançaram, os feridos têm idades compreendidas entre os 6 e os 37 anos. Sete pessoas estão estáveis, mas a receber assistência médica, enquanto uma mulher de 21 anos está em estado crítico, após ter sido baleada no peito. 

Ainda não são conhecidas as circunstâncias do crime, estando a polícia a realizar as diligências necessárias.

Temas

EUA
Tiroteio
Brooklyn
Coney Island
Ferido grave

Leia também

Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Pelo menos 330 crianças morreram nos últimos seis meses devido à guerra no Sudão, a maioria em ataques com drones, alerta a Unicef. Perante a escalada da violência, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ordenou uma investigação urgente sobre alegados crimes de guerra e violações do direito internacional
Guerra no Sudão matou pelo menos 330 crianças em seis meses. ONU ordena investigação urgente

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Caso insólito ocorrido nos Estados Unidos voltou a ganhar destaque depois de a polícia recomendar a acusação dos pais de uma criança de 18 meses, que sobreviveu após ter sido declarada morta na sequência de um quase afogamento.
Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

O início do surto foi declarado oficialmente dia 15 de maio.
Surto de Ébola já matou mais de 500 pessoas na República Democrática do Congo

Mais vistos

Destaques