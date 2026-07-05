Pelo menos oito pessoas baleadas em Brooklyn. Há quatro crianças entre os feridos

Os feridos têm idades compreendidas entre os 6 e os 37 anos.

Pelo menos oito pessoas foram baleadas na noite de sábado em Coney Island, Brooklyn, com uma delas em estado crítico. Há quatro crianças entre os feridos.

O alerta foi dado por volta das 22h37 locais (03h37 em Lisboa) ao Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD, na sigla em inglês). À chegada das autoridades, de acordo com o revelado pela NBC News, as oito vítimas estavam no local, tendo sido de imediato transportadas para unidades hospitalares.

Ao que as autoridades já avançaram, os feridos têm idades compreendidas entre os 6 e os 37 anos. Sete pessoas estão estáveis, mas a receber assistência médica, enquanto uma mulher de 21 anos está em estado crítico, após ter sido baleada no peito.

Ainda não são conhecidas as circunstâncias do crime, estando a polícia a realizar as diligências necessárias.