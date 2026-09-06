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Pelo menos 22 mortos em acidente com autocarro na ilha cabo-verdiana do Fogo

O autocarro transportava alunos num passeio quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros,
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Pelo menos 22 mortos em acidente com autocarro na ilha cabo-verdiana do Fogo

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O número de mortos no acidente de viação que envolveu, no sábado, um autocarro na ilha do Fogo, Cabo Verde, subiu para 22, havendo ainda 18 feridos, quatro dos quais em estado grave, indicou hoje à Lusa fonte oficial.

"Estão internadas 18 pessoas, com idades entre seis e 11 anos, quatro das quais em estado grave", afirmou.

Um balanço anterior apontava para 18 vítimas mortais.

Segundo a Câmara Municipal de São Filipe, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, na localidade de Campanas de Cima, no município de Santa Catarina do Fogo.

A Câmara Municipal de São Filipe adiantou ainda que mantém uma equipa no local, em articulação com a Delegacia de Saúde, a Polícia Nacional, os Bombeiros Municipais Voluntários e outras autoridades, para prestar assistência às vítimas e aos familiares.

O município declarou dois dias de luto municipal e anunciou uma reunião extraordinária para hoje, para deliberar sobre os apoios aos familiares das vítimas.

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Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o Presidente da República, José Maria Neves, apresentou as condolências às famílias das vítimas e desejou uma "rápida recuperação aos feridos".

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, manifestou nas redes sociais o pesar do Governo pela perda de vidas no acidente e apresentou as condolências às famílias das vítimas, estendendo a solidariedade aos feridos e à população do Fogo.

O chefe do Governo desejou ainda uma pronta recuperação aos feridos e reconheceu o trabalho dos profissionais de saúde, das equipas de socorro e de todos os que estão a prestar auxílio às vítimas.

 

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