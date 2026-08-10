Sismo na Colômbia. Número de mortos sobe para 77, mas deverá continuar a aumentar

O terramoto de magnitude 7,4 na escala de Richter que atingiu a Colômbia na tarde desta segunda-feira matou pelo menos 47 pessoas. Ainda há desaparecidos presos nos escombros, de acordo com a Associated Press, podendo aumentar o número de vítimas com o passar das horas.

O epicentro ocorreu próximo ao município de San José del Palmas, a cerca de 400 quilómetros da capital, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não houve alerta de tsunami.

O terramoto obrigou a evacuar prédios na capital, em Bogotá.

A agência Reuters informa da distribuição das vítimas por localidade: