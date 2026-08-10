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Sismo na Colômbia. Número de mortos sobe para 77, mas deverá continuar a aumentar

O terramoto obrigou a evacuar prédios na capital Bogotá.
Redação
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O terramoto de magnitude 7,4 na escala de Richter que atingiu a Colômbia na tarde desta segunda-feira matou pelo menos 47 pessoas. Ainda há desaparecidos presos nos escombros, de acordo com a Associated Press, podendo aumentar o número de vítimas com o passar das horas.

O epicentro ocorreu próximo ao município de San José del Palmas, a cerca de 400 quilómetros da capital, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não houve alerta de tsunami. 

O terramoto obrigou a evacuar prédios na capital, em Bogotá.

A agência Reuters informa da distribuição das vítimas por localidade:

  • Província de Risaralda: 42

  • Província de Valle del Cauca: 27

  • Província de Chocó: 4

  • Cidade de Manizales: 3

  • Província de Antioquia: 1

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