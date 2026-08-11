Pelo menos 132 mortos após sismo na Colômbia: hospitais atingem limite e cidades impõem recolher obrigatório

Com os hospitais de Cali a atingir o limite da capacidade e dezenas de edifícios destruídos ou danificados, duas cidades decretaram o recolher obrigatório para evitar pilhagens e reforçar a segurança nas zonas mais afetadas.

Os hospitais estão sobrecarregados na Colômbia, onde duas cidades impuseram o recolher obrigatório para evitar pilhagens após o sismo de segunda-feira, que deixou pelo menos 132 mortos e mais de 570 feridos.

Em Cali, capital do Valle del Cauca, a câmara decretou o recolher obrigatório entre as 20:00 de segunda-feira e as 06:00 de hoje (entre as 02:00 e as 12:00 de hoje em Lisboa), além da militarização da cidade, devido a ameaças de pilhagens e para facilitar o trabalho das equipas de emergência.

"Temos ameaças de pilhagens, por isso ordenei o recolher obrigatório e a militarização de Cali", afirmou o autarca Alejandro Eder, que explicou que a presença da polícia e do exército será reforçada, sobretudo nas zonas mais afetadas.

Eder indicou que as primeiras 48 horas são críticas para o resgate de pessoas com vida que ainda possam estar presas em edifícios que ruíram.

No âmbito do reforço das operações de emergência, a cidade vai receber 60 socorristas de Bogotá e outros 32 membros das Forças Armadas.

Os hospitais de Cali também declararam alerta vermelho, atingindo 100% da sua capacidade após o sismo que fez pelo menos 26 mortos e 456 feridos na cidade, segundo o secretário de Saúde local, Germán Escobar.

Quatro grandes centros médicos tiveram de ser completamente evacuados, incluindo o Hospital Universitário Evaristo García do Valle, que sofreu o colapso parcial de uma das suas alas.

Pelo menos 132 pessoas morreram e mais de 570 ficaram feridas após o sismo de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na segunda-feira, segundo um balanço parcial da Associação Colombiana de Capitais (Asocapitales).

De acordo com o balanço, o maior número de vítimas mortais, 60, foi registado em Pereira, capital do departamento de Risaralda, que faz fronteira com San José del Palmar (Chocó), epicentro do sismo, ocorrido às 07:34 (13:34 em Lisboa).

O presidente da Câmara de Pereira, Mauricio Salazar, decretou na segunda-feira o recolher obrigatório para evitar pilhagens após o sismo.

"A partir das 18:00 de hoje [segunda-feira; 00:00 de hoje em Lisboa], decretamos recolher obrigatório até às 05:00 da manhã para proteger o comércio da cidade. O recolher obrigatório estará em vigor no centro de Pereira, no bairro universitário e no subdistrito de Cuba", disse Salazar.

"Alguns hospitais ruíram devido à procura, temos 18 edifícios que foram reportados como completamente destruídos e 60 edifícios que foram parcialmente afetados", acrescentou o autarca de Pereira, cidade com cerca de 490 mil habitantes.

O transporte aéreo sofreu interrupções significativas e vários aeroportos nas regiões centro e oeste da Colômbia suspenderam as operações enquanto são realizadas avaliações estruturais dos terminais.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), por sua vez, suspendeu dois jogos das competições continentais previstos para esta semana na Colômbia.

O Deportes Tolima iria receber em Ibagué os equatorianos do Independiente del Valle, em partida dos oitavos de final da Taça dos Libertadores, enquanto para Bogotá estava marcado o jogo entre o Santa Fe e os argentinos do River Plate.

A comunidade internacional começou a mobilizar recursos e equipamentos para auxiliar a Colômbia.

O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciaram donativos que totalizam 700 mil dólares (606 mil euros), informou o vice-presidente colombiano, José Manuel Restrepo.

O Banco Mundial contribuirá com 200 mil dólares (173 milhões de euros) de ajuda não reembolsável para a avaliação de danos, enquanto o BID atribuirá 500 mil dólares (433 mil euros), dos quais 350 mil dólares (303 mil euros) estarão imediatamente disponíveis para a Cruz Vermelha e outros 150 mil dólares (130 mil euros) serão alocados ao apoio técnico.