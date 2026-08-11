Pela primeira vez, censos na Austrália perguntam aos maiores de 16 anos sobre género e orientação sexual

O objetivo é conseguir, pela primeira vez, um retrato estatístico da população LGBTIQ+ e usar esses dados na definição de políticas públicas. O censo é obrigatório e quem não responder pode ser multado.

A Austrália realiza esta terça-feira um censo nacional da população e da habitação, que fornece um retrato demográfico do país e que este ano, pela primeira vez, inclui perguntas sobre género e orientação sexual.

O questionário, composto por 66 perguntas, deverá ser respondido por todos os australianos, incluindo cidadãos, residentes estrangeiros, estudantes internacionais e visitantes.

Os diplomatas estrangeiros e familiares estão isentos do censo obrigatório, que se realiza de cinco em cinco anos.

A principal mudança é que as pessoas com 16 anos ou mais devem responder a perguntas sobre identidade de género e orientação sexual. Tal como nos anos anteriores, também será inquirido o sexo atribuído à nascença.

De acordo com a agência de estatísticas da Austrália, o objetivo é obter, pela primeira vez, um panorama estatístico nacional da população LGBTIQ+, que possa ser utilizado na formulação de políticas públicas.

A participação no censo é obrigatória, e quem não preencher o formulário poderá ser multado até 364 dólares australianos (220 euros) por cada dia de atraso. Fornecer informações falsas ou enganosas deliberadamente pode resultar numa multa de até 3.640 dólares australianos (2.225 euros).

Este ano, o formulário permite também, pela primeira vez, a declaração de quatro origens ancestrais, em comparação com duas nos censos anteriores, para refletir a diversidade cultural da Austrália. As respostas serão cruzadas com informação sobre o país de nascimento, língua e outros indicadores sociais.

O censo inclui também perguntas sobre idade, emprego, educação, religião, habitação e composição familiar. Os resultados suportam decisões relacionadas com a saúde, transportes, infraestruturas e serviços sociais.

A Austrália tem atualmente 27,8 milhões de habitantes, de acordo com os mais recentes dados oficiais, referentes ao final de 2025. A população cresceu 1,5% no ano passado, impulsionada sobretudo pela imigração.

O formulário pode ser preenchido online ou em papel, e o Governo australiano mobilizou cerca de 30 mil trabalhadores para chegar a comunidades remotas e pessoas sem-abrigo.

As autoridades garantem que as informações individuais são protegidas por lei e que outras agências públicas não podem aceder às respostas pessoais. Os primeiros resultados dos censos deverão ser publicados em junho de 2027.



