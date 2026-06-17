Pediu ajuda entre lágrimas: revelada chamada de emergência do filho do fundador da Mango após queda fatal do pai

O filho mais velho de Andic, considerado o principal suspeito, saiu em liberdade após pagar a fiança de um milhão de euros.

Após a detenção pelo homicídio do pai, foi revelada a chamada de emergência de Jonathan Andic após o pai, Isak Andic, fundador da Mango, ter caído de uma montanha em Montserrat, em Espanha.

"O meu pai caiu", começa por se ouvir no áudio publicado pela Catalunya Ràdio, citada pelo La Voz de Galicia. Foram cinco minutos de chamada, onde o filho pede ajuda "aos soluços", descrevendo que o pai de 71 anos teria caído de um desfiladeiro (um vale profundo e estreito) no caminho para as cavernas de Salnitre de Montserrat. A chamada foi posteriormente transferida para o Corpo de Bombeiros local.

A divulgação da chamada ocorreu poucas horas após a defesa de Jonathan Andic tentar minimizar mensagens consideradas suspeitas onde, cinco meses antes da morte, este enviava uma mensagem ao pai na qual celebrava o progresso da terapia familiar a que estavam a recorrer. "Não me surpreende que tenha pensado que eu era capaz de o matar", recorda numa das mensagens, referindo discussões entre os dois.

Em julho de 2025, enviou uma nova mensagem "suspeita": "Compreendo que era impossível salvar a nossa relação, não me surpreende que a corda se tenha partido".

A defesa alega que as mensagens foram retiradas de contexto e que devem ser relacionadas com a terapia, onde utlizavam "conceitos metafóricos".

Recorde-se que Jonathan Andic foi detido como principal suspeito pela morte do seu pai, com as autoridades a duvidarem da tese de que a queda do fundador da Mango tenha sido acidental. A motivação centrar-se-ia na relação conturbada entre pai e filho.

No entanto, o filho mais velho de Andic saiu em liberdade após pagar a fiança de um milhão de euros.