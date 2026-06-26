Paraquedista de 21 anos morre após embater contra avião. Erro de comunicação está na origem da tragédia

Um salto de paraquedas que deveria ser mais um momento de adrenalina terminou numa tragédia em França. Martin B., um jovem paraquedista de 21 anos, morreu depois de embater contra a asa traseira do avião que o lançou.

O caso ocorreu em maio, em Frétoy-le-Château, mas os detalhes da investigação foram agora conhecidos. Segundo as autoridades e a Federação Francesa de Paraquedismo, uma falha de comunicação entre o piloto e o paraquedista terá estado na origem do acidente.

Segundo salto terminou em fatalidade

Segundo o Le Parisien, citado pelo Correio da Manhã, naquele dia estavam previstos dois saltos a partir da aeronave: um a cerca de 1500 metros de altitude e outro a 4000 metros.

De acordo com a investigação, o piloto preparou o avião para o lançamento e deu o sinal através da luz verde, indicando que o primeiro paraquedista poderia saltar, sem ter conhecimento que Martin também saltaria. O primeiro praticante saiu da aeronave, mas Martin, que seria o segundo, acabou por saltar numa altura em que o procedimento já não estava autorizado.

O piloto, sem saber que ainda permanecia outro paraquedista dentro do avião, terá alterado a configuração da aeronave para ganhar altitude. Foi nesse momento que Martin acabou por ser atingido pela parte traseira do avião, sofrendo um impacto fatal.

Paraquedas de emergência não evitou a morte

Apesar de o sistema de emergência ter sido acionado, o jovem não resistiu aos ferimentos. Quando chegou ao solo, Martin já estava morto.

A investigação concluiu que o acidente poderia ter sido evitado caso existisse uma comunicação mais clara entre todos os envolvidos no salto.

Clube suspendeu atividade após inspeção

Na sequência do acidente, o clube responsável pelos saltos, Skydive Frétoy, suspendeu temporariamente a atividade, até a dia 30 de junho.