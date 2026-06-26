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Paraquedista de 21 anos morre após embater contra avião. Erro de comunicação está na origem da tragédia

O clube responsável pelos saltos suspendeu temporariamente a atividade.
Redação
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Paraquedista de 21 anos morre após embater contra avião. Erro de comunicação está na origem da tragédia
Dreamstime

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Um salto de paraquedas que deveria ser mais um momento de adrenalina terminou numa tragédia em França. Martin B., um jovem paraquedista de 21 anos, morreu depois de embater contra a asa traseira do avião que o lançou.

O caso ocorreu em maio, em Frétoy-le-Château, mas os detalhes da investigação foram agora conhecidos. Segundo as autoridades e a Federação Francesa de Paraquedismo, uma falha de comunicação entre o piloto e o paraquedista terá estado na origem do acidente.

Segundo salto terminou em fatalidade

Segundo o Le Parisien, citado pelo Correio da Manhã, naquele dia estavam previstos dois saltos a partir da aeronave: um a cerca de 1500 metros de altitude e outro a 4000 metros.

De acordo com a investigação, o piloto preparou o avião para o lançamento e deu o sinal através da luz verde, indicando que o primeiro paraquedista poderia saltar, sem ter conhecimento que Martin também saltaria. O primeiro praticante saiu da aeronave, mas Martin, que seria o segundo, acabou por saltar numa altura em que o procedimento já não estava autorizado.

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O piloto, sem saber que ainda permanecia outro paraquedista dentro do avião, terá alterado a configuração da aeronave para ganhar altitude. Foi nesse momento que Martin acabou por ser atingido pela parte traseira do avião, sofrendo um impacto fatal.

Paraquedas de emergência não evitou a morte

Apesar de o sistema de emergência ter sido acionado, o jovem não resistiu aos ferimentos. Quando chegou ao solo, Martin já estava morto.

A investigação concluiu que o acidente poderia ter sido evitado caso existisse uma comunicação mais clara entre todos os envolvidos no salto.

Clube suspendeu atividade após inspeção

Na sequência do acidente, o clube responsável pelos saltos, Skydive Frétoy, suspendeu temporariamente a atividade, até a dia 30 de junho.

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