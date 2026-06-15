segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Papa Leão XIV alerta para abandono dos idosos: “Muitos são esquecidos pelos filhos e vivem na solidão”

Na mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Papa Leão XIV alertou para a solidão e o abandono dos mais velhos. O pontífice apelou aos jovens para visitarem os avós e lembrou que muitos idosos são vistos como um fardo pela sociedade
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Relacionados

Avião que ia transportar o Papa Leão XIV avariou antes da descolagem - e foi o Rei de Espanha que salvou o regresso a Roma

Nas visitas do Papa a outros países, este costuma voar num avião regular, da Italia Trasporto Aereo (ITA), enquanto é habitual a aeronave de regresso ser fornecida pelo país anfitrião.
Avião que ia transportar o Papa Leão XIV avariou antes da descolagem - e foi o Rei de Espanha que salvou o regresso a Roma

“Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?” Jovem partilha história de violência e questiona Papa Leão XIV

A jovem relatou um passado marcado por violência e abandono por parte dos pais.
“Às vezes olho para o céu e pergunto a Deus: onde estavas quando era uma criança?” Jovem partilha história de violência e questiona Papa Leão XIV

O encontro mais improvável do ano: Papa Leão XIV reuniu-se mesmo com Bad Bunny

O conteúdo da conversa permanece desconhecido e ainda não há data prevista para a divulgação das imagens oficiais.
O encontro mais improvável do ano: Papa Leão XIV reuniu-se mesmo com Bad Bunny

O Papa Leão XIV alertou esta segunda-feira para a crescente solidão dos idosos, denunciando situações de abandono familiar e apelando aos mais jovens para que retomem o hábito de visitar os avós e os idosos que vivem isolados.

A mensagem foi divulgada por ocasião do VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que este ano será assinalado a 26 de julho sob o tema "Eu nunca te esquecerei".

“Muitos idosos são abandonados pelos filhos, obrigados a migrar ou, nalguns casos, a combater na guerra”, afirmou o pontífice, numa reflexão dedicada aos desafios enfrentados pela população mais envelhecida.

Papa denuncia cultura que vê os idosos como um fardo

Na mensagem divulgada pela Santa Sé, Leão XIV lamenta que muitos idosos sejam alvo de preconceitos e acabem afastados da vida familiar e social.

“A Igreja conhece o sofrimento dos seus filhos mais idosos, sabe bem que demasiadas vezes se olha para eles com preconceitos e são considerados um fardo”, escreveu.

O Papa considera que o atual contexto social, marcado pela indiferença, pela violência e por modelos económicos centrados no lucro, contribui para o enfraquecimento dos laços familiares e para o isolamento dos mais velhos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o líder da Igreja Católica, muitos cidadãos acabam institucionalizados e privados de relações próximas numa fase particularmente vulnerável da vida.

“A dolorosa sensação de ser esquecido”

Leão XIV sublinha que uma das experiências mais difíceis associadas ao envelhecimento é o sentimento de abandono.

“A dolorosa sensação de ser esquecido é, infelizmente, comum a muitas pessoas e, entre elas, não poucas são idosas”, refere.

O Papa alerta ainda que os avanços tecnológicos, apesar de criarem novas formas de comunicação, não conseguem substituir a necessidade humana de contacto direto e proximidade afetiva.

“A cultura digital multiplica as conexões e oferece novas possibilidades de encontro; no entanto, o coração humano conserva uma necessidade inalienável de proximidade”, sustenta.

Apelo aos jovens para visitarem os avós

Na parte final da mensagem, o pontífice dirige-se especialmente às gerações mais novas, incentivando-as a fortalecer os laços familiares.

“Que este dia seja um estímulo para todos, em particular os mais jovens, retomarem o bom hábito de visitar os seus avós, os idosos da família e também aqueles que não recebem nenhuma visita”, apelou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Leão XIV defende que pequenos gestos de presença e atenção podem fazer a diferença na vida de quem enfrenta a solidão.

“Não tenhais medo da fragilidade”

O Papa aproveitou ainda a ocasião para refletir sobre o envelhecimento e a dimensão espiritual da velhice.

“Sinto-me no dever de vos dizer: não tenhais medo da fragilidade. É justamente esta fraqueza que esconde em si uma nova potencialidade que ilumina também as outras idades da vida”, afirmou.

O líder católico considera que a idade avançada pode representar uma oportunidade para aprofundar ou redescobrir a fé, mesmo para quem não teve uma vivência religiosa intensa ao longo da vida.

Instituído durante o pontificado de Papa Francisco, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos celebra-se anualmente no quarto domingo de julho e procura sensibilizar a sociedade para a importância da valorização e integração dos mais velhos na vida familiar e comunitária.

Temas

Papa Leão XIV
VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques