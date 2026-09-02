quarta-feira, 02 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Países Baixos retiram 86 toneladas de ouro dos EUA e Canadá devido à “instabilidade geopolítica”

Os Países Baixos transferiram 86 toneladas de ouro dos EUA e do Canadá para Londres. O banco central neerlandês invoca a instabilidade geopolítica e pretende aumentar a rapidez de mobilização das reservas em caso de crise
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Países Baixos retiram 86 toneladas de ouro dos EUA e Canadá devido à “instabilidade geopolítica”

Momento de terror no Parque Warner em Madrid: homem fica preso "de cabeça para baixo" e fratura as duas pernas numa montanha russa

Relacionados

Três encapuzados roubam cerca de 100 mil euros em ouro em Lisboa

Três homens encapuzados assaltaram uma casa de penhores no Largo Cristóvão Aires, em Lisboa, e roubaram cerca de 100 mil euros em ouro. Os suspeitos fugiram numa viatura sinalizada no Sistema de Informação Schengen, procurada pelas autoridades francesas
Três encapuzados roubam cerca de 100 mil euros em ouro em Lisboa

Uma das maiores coleções de ouro da Idade do Bronze roubada de museu em Alicante

O Tesouro de Villena, uma das mais importantes coleções de ouro da Idade do Bronze na Europa, foi roubado de um museu em Alicante. O alarme soou às 5h16 e a Guarda Civil e a Polícia Judiciária espanhola investigam o furto
Uma das maiores coleções de ouro da Idade do Bronze roubada de museu em Alicante

"É algo que não se espera quando se está a trabalhar numa terça-feira de manhã": tesouro de 9 milhões de euros encontrado por jovem de 18 anos na Bélgica

A descoberta aconteceu por acaso durante umas obras numa antiga cervejaria. Agora, além de avaliar o tesouro, as autoridades tentam desvendar o mistério: quem escondeu o ouro e quem tem direito a ficar com ele?
"É algo que não se espera quando se está a trabalhar numa terça-feira de manhã": tesouro de 9 milhões de euros encontrado por jovem de 18 anos na Bélgica

O banco central dos Países Baixos anunciou esta quarta-feira a transferência de 86 toneladas das suas reservas de ouro dos Estados Unidos e do Canadá para Londres, numa operação justificada pela “crescente instabilidade geopolítica”.

O De Nederlandsche Bank (DNB) explica que as reservas de ouro são mais facilmente transacionáveis a partir de Londres do que a partir de Nova Iorque ou Otava. A mudança permitirá, segundo a instituição, mobilizar o metal precioso com maior rapidez caso seja necessário em contexto de crise.

“Perante a crescente instabilidade geopolítica, o DNB está a reforçar a sua preparação para situações de crise”, afirmou o banco central neerlandês num comunicado.

Segundo Olaf Sleijpen, presidente do DNB, a operação melhora a disponibilidade das reservas de ouro.

“Partimos do princípio de que nunca teremos de recorrer a elas, mas é, ainda assim, necessário reforçar a nossa resiliência e a nossa preparação”, afirmou o responsável.

Londres passa a concentrar quase um terço das reservas

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os Países Baixos dispõem de 612,4 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 72,2 mil milhões de euros no final de 2025, de acordo com os dados divulgados pelo banco central.

Antes da transferência, 31,3% das reservas estavam armazenadas em Nova Iorque e 19,7% em Otava.

Após a operação, a percentagem de ouro mantida nos Estados Unidos baixou para 18,5%, enquanto a parcela armazenada no Canadá também passou para 18,5%.

Em sentido contrário, Londres passou a concentrar uma parcela significativamente maior das reservas neerlandesas: a percentagem aumentou de 18,1% para 32,1%.

Nos próprios Países Baixos permanece armazenado 30,8% do ouro do banco central.

Mais de 27 toneladas foram transportadas fisicamente

A operação foi realizada através de uma combinação de compras, vendas e transporte físico do ouro, explicou o DNB.

Mais de 27 toneladas de ouro físico foram transportadas dos Estados Unidos e do Canadá para Zeist, nos Países Baixos, antes de seguirem para Londres.

O procedimento permitiu evitar que os lingotes tivessem de ser novamente fundidos, reduzindo também os riscos associados à movimentação física de grandes quantidades de ouro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Ao combinar compras, vendas e transporte físico, os riscos associados à deslocação física de uma grande quantidade de ouro foram distribuídos”, explicou o banco central.

A decisão surge num contexto de crescente preocupação das instituições financeiras com a resiliência das reservas e a capacidade de resposta perante crises geopolíticas, com o DNB a privilegiar neste caso a maior liquidez e acessibilidade proporcionadas pelo mercado londrino.

Temas

Países Baixos
Banco Central Neerlandês
Transferência de ouro
Reservas de ouro
Londres

Leia também

Países Baixos retiram 86 toneladas de ouro dos EUA e Canadá devido à “instabilidade geopolítica”

Os Países Baixos transferiram 86 toneladas de ouro dos EUA e do Canadá para Londres. O banco central neerlandês invoca a instabilidade geopolítica e pretende aumentar a rapidez de mobilização das reservas em caso de crise
Países Baixos retiram 86 toneladas de ouro dos EUA e Canadá devido à “instabilidade geopolítica”

Von der Leyen endurece tom com Rússia após ataque a aeroporto alemão: "Não vamos tolerá-lo"

Ursula von der Leyen acusou a Rússia de estar por trás da tentativa de ataque com um drone no aeroporto alemão de Leipzig/Halle e classificou o incidente como uma “nova escalada” em território da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia garantiu que a UE não se deixará intimidar.
Von der Leyen endurece tom com Rússia após ataque a aeroporto alemão: "Não vamos tolerá-lo"

Porta aberta de autocarro salva motociclista de desfecho trágico na Colômbia

Um motociclista foi projetado após embater num autocarro na Colômbia, mas acabou por cair dentro do próprio veículo através da porta dianteira, que estava aberta. O acidente, registado por câmaras de segurança, tornou-se viral nas redes sociais.
Porta aberta de autocarro salva motociclista de desfecho trágico na Colômbia

Mais vistos

Destaques