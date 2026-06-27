Pai raptou filha de seis anos em Maiorca e escondeu-a no porta-bagagens durante fuga até ao Kosovo

Menina foi localizada duas semanas depois do desaparecimento numa operação internacional liderada pela Guarda Civil espanhola. O pai foi detido pelas autoridades kosovares após uma fuga por vários países europeus.

Uma menina de seis anos, que terá sido raptada pelo próprio pai em Maiorca, foi localizada no Kosovo após uma operação internacional que envolveu autoridades de vários países. O homem foi detido pelas forças de segurança kosovares e a criança regressou entretanto à ilha espanhola junto da mãe.

A menor encontra-se bem de saúde, segundo informou a Guarda Civil espanhola, que revelou os detalhes de uma investigação iniciada após a denúncia apresentada pela mãe da criança.

A operação, denominada Operação Ura, permitiu reconstruir o percurso feito pelo suspeito, que terá tentado despistar as autoridades durante a fuga.

Pai terá escondido a filha no porta-bagagens para sair de Maiorca

Segundo a investigação da Polícia Judiciária da Guarda Civil nas Baleares, o desaparecimento da criança ocorreu há cerca de duas semanas, depois de o pai ter informado a mãe de que tinha abandonado Espanha com a filha.

As primeiras diligências indicaram que a fuga terá sido planeada antecipadamente. De acordo com as autoridades espanholas, o homem terá escondido a menina no porta-bagagens de um veículo para conseguir sair de Maiorca e atravessar controlos fronteiriços sem declarar a presença da criança.

Durante a investigação, os agentes detetaram os movimentos de um dispositivo AirTag que a menina tinha escondido na mochila. No entanto, concluíram que o localizador tinha sido enviado por correio para Marrocos, numa alegada tentativa de desviar as autoridades para um destino falso.

Investigação seguiu rasto por vários países europeus

A Guarda Civil analisou vários elementos para reconstruir o percurso do suspeito, incluindo imagens de câmaras de segurança, movimentos bancários, deslocações marítimas a partir de Maiorca e outros dados recolhidos durante a investigação.

Segundo avançou o jornal espanhol El Mundo, as autoridades conseguiram seguir o rasto do homem até localizarem o paradeiro da criança no Kosovo.

Durante a fuga, o suspeito terá ainda encerrado contas bancárias, eliminado perfis nas redes sociais e alterado progressivamente a aparência física para dificultar a sua identificação.

Os investigadores analisaram também a utilização de um veículo associado à fuga. A polícia alemã localizou uma viatura com a mesma matrícula usada durante o percurso, levantando a possibilidade de terem sido utilizadas matrículas falsas ou duplicadas.

Ordem Europeia de Detenção levou à captura do suspeito

No decorrer da investigação, as autoridades judiciais espanholas emitiram uma Ordem Europeia de Detenção e Entrega contra o pai da criança.

A informação recolhida pela Guarda Civil foi partilhada com forças policiais internacionais, permitindo que as autoridades kosovares localizassem o suspeito.

No dia 24 de junho, a Polícia do Kosovo comunicou a detenção do homem durante uma operação policial e a localização da menina, que ficou sob proteção das autoridades competentes antes do regresso a Espanha.

Cooperação internacional permitiu recuperar a criança

A Guarda Civil destacou o trabalho conjunto entre várias entidades, incluindo especialistas da Unidade Central Operativa (UCO), autoridades judiciais espanholas, o agregado da Embaixada de Espanha em Berlim e forças policiais de diferentes países europeus.

A operação permitiu resolver uma investigação considerada "especialmente sensível" e garantir o regresso da criança à sua mãe.