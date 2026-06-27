segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Pai raptou filha de seis anos em Maiorca e escondeu-a no porta-bagagens durante fuga até ao Kosovo

Menina foi localizada duas semanas depois do desaparecimento numa operação internacional liderada pela Guarda Civil espanhola. O pai foi detido pelas autoridades kosovares após uma fuga por vários países europeus.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Pai raptou filha de seis anos em Maiorca e escondeu-a no porta-bagagens durante fuga até ao Kosovo
Guardia Civil

Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

Relacionados

35 dias em cativeiro: jovem espanhola resgatada pela GNR em Vila Verde

Salva pela GNR após um alerta das autoridades espanholas. Suspeito, que já terá estado preso por um crime semelhante, está em fuga.
35 dias em cativeiro: jovem espanhola resgatada pela GNR em Vila Verde

Ex-mulher de xeque do Dubai detida por alegado rapto das três filhas

Zeynab Javadli, antiga atleta internacional do Azerbaijão e ex-mulher de um membro da família governante do Dubai, foi detida após uma disputa pela custódia das três filhas. Acaba de ser libertada sob fiança.
Ex-mulher de xeque do Dubai detida por alegado rapto das três filhas

Criança de 5 anos ajuda a impedir alegada tentativa de rapto de amiga na Rússia

O homem foi detido.
Criança de 5 anos ajuda a impedir alegada tentativa de rapto de amiga na Rússia

Uma menina de seis anos, que terá sido raptada pelo próprio pai em Maiorca, foi localizada no Kosovo após uma operação internacional que envolveu autoridades de vários países. O homem foi detido pelas forças de segurança kosovares e a criança regressou entretanto à ilha espanhola junto da mãe.

A menor encontra-se bem de saúde, segundo informou a Guarda Civil espanhola, que revelou os detalhes de uma investigação iniciada após a denúncia apresentada pela mãe da criança.

A operação, denominada Operação Ura, permitiu reconstruir o percurso feito pelo suspeito, que terá tentado despistar as autoridades durante a fuga.

Pai terá escondido a filha no porta-bagagens para sair de Maiorca

Segundo a investigação da Polícia Judiciária da Guarda Civil nas Baleares, o desaparecimento da criança ocorreu há cerca de duas semanas, depois de o pai ter informado a mãe de que tinha abandonado Espanha com a filha.

As primeiras diligências indicaram que a fuga terá sido planeada antecipadamente. De acordo com as autoridades espanholas, o homem terá escondido a menina no porta-bagagens de um veículo para conseguir sair de Maiorca e atravessar controlos fronteiriços sem declarar a presença da criança.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Durante a investigação, os agentes detetaram os movimentos de um dispositivo AirTag que a menina tinha escondido na mochila. No entanto, concluíram que o localizador tinha sido enviado por correio para Marrocos, numa alegada tentativa de desviar as autoridades para um destino falso.

Investigação seguiu rasto por vários países europeus

A Guarda Civil analisou vários elementos para reconstruir o percurso do suspeito, incluindo imagens de câmaras de segurança, movimentos bancários, deslocações marítimas a partir de Maiorca e outros dados recolhidos durante a investigação.

Segundo avançou o jornal espanhol El Mundo, as autoridades conseguiram seguir o rasto do homem até localizarem o paradeiro da criança no Kosovo.

Durante a fuga, o suspeito terá ainda encerrado contas bancárias, eliminado perfis nas redes sociais e alterado progressivamente a aparência física para dificultar a sua identificação.

Os investigadores analisaram também a utilização de um veículo associado à fuga. A polícia alemã localizou uma viatura com a mesma matrícula usada durante o percurso, levantando a possibilidade de terem sido utilizadas matrículas falsas ou duplicadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ordem Europeia de Detenção levou à captura do suspeito

No decorrer da investigação, as autoridades judiciais espanholas emitiram uma Ordem Europeia de Detenção e Entrega contra o pai da criança.

A informação recolhida pela Guarda Civil foi partilhada com forças policiais internacionais, permitindo que as autoridades kosovares localizassem o suspeito.

No dia 24 de junho, a Polícia do Kosovo comunicou a detenção do homem durante uma operação policial e a localização da menina, que ficou sob proteção das autoridades competentes antes do regresso a Espanha.

Cooperação internacional permitiu recuperar a criança

A Guarda Civil destacou o trabalho conjunto entre várias entidades, incluindo especialistas da Unidade Central Operativa (UCO), autoridades judiciais espanholas, o agregado da Embaixada de Espanha em Berlim e forças policiais de diferentes países europeus.

A operação permitiu resolver uma investigação considerada "especialmente sensível" e garantir o regresso da criança à sua mãe.

Temas

Rapto
Criança
Maiorca
Kosovo
Pai detido

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques