Pai das três crianças mortas por Lindsay Clancy quebra o silêncio após julgamento ser declarado nulo

Patrick Clancy diz que nunca terá “encerramento” depois da morte dos filhos e admite que a possibilidade de reviver a tragédia num novo julgamento é “extraordinariamente dolorosa”. O júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime sobre a responsabilidade criminal da ex-mulher.

Patrick Clancy, ex-marido de Lindsay Clancy e pai das três crianças que esta é acusada de matar, quebrou o silêncio depois de o julgamento ter sido declarado nulo por falta de unanimidade do júri.

Cerca de uma hora depois da decisão, Patrick divulgou uma declaração através dos seus advogados, na qual agradeceu ao tribunal e aos jurados, mas deixou também clara a dor provocada pela possibilidade de ter de voltar a enfrentar o caso em tribunal.

“Patrick Clancy está grato ao Tribunal e aos jurados pelo seu trabalho árduo, pelo seu empenho e pela sua perseverança. A perda dos filhos de Patrick é algo do qual ele nunca recuperará e do qual nunca haverá encerramento. A perspetiva de reviver esta tragédia através de outro julgamento é extraordinariamente dolorosa, para Patrick, para a sua família e para todos nós”, lê-se na declaração, em tradução.

Sete dias sem chegar a um veredicto

O julgamento terminou sem uma decisão sobre a responsabilidade criminal de Lindsay Clancy depois de o júri ter passado sete dias em deliberações sem conseguir alcançar um consenso.

A decisão foi tomada pelo juiz William Sullivan na sexta-feira, depois de vários dias marcados por tensão dentro do tribunal.

Na véspera, o presidente do júri tinha informado o juiz de que um dos jurados se recusava a seguir as instruções dadas pelo tribunal relativamente ao princípio da dúvida razoável.

A defesa de Lindsay Clancy chegou a pedir que esse jurado fosse afastado do processo.

Na sexta-feira, o juiz chegou inicialmente a anunciar que iria declarar o julgamento nulo, mas acabou por dar oportunidade ao advogado Kevin Reddington para recorrer para o mais alto tribunal de recurso do Estado.

O recurso foi rejeitado após uma audiência rápida. A defesa apresentou ainda uma questão constitucional perante o juiz, mas o pedido foi recusado e Sullivan declarou finalmente o julgamento nulo.

O caso pode voltar a tribunal

Com a anulação do julgamento, o processo regressa essencialmente à situação em que se encontrava antes do início do julgamento.

Cabe agora aos procuradores decidir se avançam para um novo julgamento com outro júri. Nesse caso, seria necessário iniciar novamente o processo de seleção dos jurados e marcar uma nova data para o julgamento.

A acusação pode também optar por negociar um acordo judicial com Lindsay Clancy.

A defesa pretende ainda apresentar um pedido ao abrigo da regra 25(b)(2), que permite solicitar a um juiz uma decisão de absolvição em determinadas circunstâncias.

O juiz William Sullivan marcou para 29 de setembro uma nova audiência para analisar esta questão.

O procurador do condado de Plymouth deverá anunciar posteriormente se pretende avançar com um novo julgamento.

Juiz agradece aos jurados

Depois de declarar o julgamento nulo, Sullivan também fez questão de agradecer aos jurados pelo trabalho desenvolvido ao longo do processo.

O juiz comparou a tarefa dos jurados ao apelo feito por Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial.

“Quando todos concordaram em fazer parte deste júri, concordaram em assumir esse dever. Por isso, em meu nome, quero agradecer-vos. Devem estar orgulhosos do que fizeram. Assumiram esse dever, cumpriram esse dever”, afirmou Sullivan.

“Queria apenas agradecer-vos em meu nome e em nome da Commonwealth de Massachusetts. Muito obrigado”, acrescentou.

Agora, Patrick Clancy poderá voltar a ter de enfrentar em tribunal os acontecimentos que levaram à morte dos três filhos. Uma possibilidade que, através dos seus advogados, deixou claro ser particularmente dolorosa.