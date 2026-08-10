Pai condenado em Singapura por ter transportado os filhos de forma insólita num Porsche de dois lugares: "Pareceu-me uma boa ideia"

A denúncia foi feita por um condutor que passou pelo Porsche Cayman e que contactou a polícia, que rapidamente foi ao encontro da família. Além disso, um peão terá também gravado o insólito.

As duas crianças pareciam estar tranquilas, mas a situação estava longe de ser segura. Um pai transportou os dois filhos num Porsche Cayman, em Singapura, de uma forma, no mínimo, peculiar: as crianças seguiam sentadas na parte traseira do carro… do lado de fora.

O motivo é aparentemente simples: o Porsche tem apenas dois lugares, incluindo o do condutor, e não permite transportar os dois filhos ao mesmo tempo. Perante a falta de espaço, Prem Anam Suguna Kumar, de 40 anos, terá improvisado um banco na mala do veículo para conseguir levar as duas crianças.

Mas a justiça de Singapura não achou piada ao insólito, que correu as redes sociais, e decidiu proibir o pai de conduzir o seu Cayman durante seis meses. Kumar foi ainda obrigado a pagar uma multa de 5 mil dólares (cerca de 4.300 euros).

A denúncia foi feita por um condutor que passou pelo Porsche Cayman e que contactou a polícia, que rapidamente foi ao encontro da família. Além disso, um peão terá também gravado o insólito.

Kumar colocou a vida dos seus dois filhos, de 7 e 8 anos, em risco, que seguiam agarrados à “asa” que o desportivo tem na parte de trás e sem qualquer segurança, mas alegou em tribunal que o improviso “lhe pareceu boa ideia”.