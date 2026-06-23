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Operação policial no Rio de Janeiro faz quatro mortos e deixa dezenas de turistas retidos sob fogo cruzado

Pelo menos quatro pessoas morreram durante uma operação policial na favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro. Mais de 50 turistas ficaram retidos num miradouro e refugiaram-se no chão devido à intensa troca de tiros
Redação
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Pelo menos quatro pessoas morreram esta terça-feira durante uma operação da Polícia Civil na favela de Santa Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil. A ação provocou momentos de pânico entre dezenas de turistas que visitavam um dos miradouros mais famosos da cidade, obrigados a refugiar-se no chão devido à intensa troca de tiros.

A operação começou pouco depois das 04h00 locais (07h00 em Lisboa), quando as autoridades avançaram para o cumprimento de dezenas de mandados de detenção e de busca relacionados com alegados membros do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

Segundo a Polícia Civil, a investigação identificou suspeitos responsáveis pela logística do tráfico de droga, pela distribuição de funções dentro da organização e pela manutenção do controlo armado do território na comunidade situada junto ao bairro de Botafogo.

Turistas surpreendidos por intenso tiroteio

No momento em que decorria a operação, mais de 50 turistas encontravam-se no Miradouro Dona Marta para assistir ao nascer do sol, uma das atrações mais procuradas da cidade.

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Com o início da troca de tiros, visitantes e guias turísticos foram obrigados a deitar-se no chão para se protegerem das balas e das explosões, enquanto aguardavam pelo fim dos confrontos.

As imagens do momento foram registadas pelo fotógrafo Ari Kaye, que acompanhava o grupo, e rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

"Parecia uma guerra, com granadas sendo lançadas. Os turistas e guias tiveram que deitar no chão. Foi muito assustador, desesperador. Eu ainda estou tremendo. É uma sensação de pânico e impotência", afirmou o fotógrafo, citado pelo portal brasileiro G1.

Durante a operação, um passageiro de um autocarro que circulava na principal via de acesso à favela foi atingido por uma bala perdida na perna.

As autoridades não divulgaram o estado de saúde da vítima, mas confirmaram que o incidente ocorreu durante os confrontos entre agentes policiais e suspeitos.

O Miradouro Dona Marta é um dos pontos turísticos mais emblemáticos do Rio de Janeiro, oferecendo vistas panorâmicas sobre o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara, sendo diariamente visitado por centenas de turistas nacionais e estrangeiros.

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Operação integra ofensiva contra o Comando Vermelho

A ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva lançada pela Polícia Civil para travar a expansão territorial do Comando Vermelho.

Fundada nas prisões do Rio de Janeiro durante a década de 1970, a organização criminosa é atualmente uma das maiores redes de tráfico de droga da América do Sul, com presença em grande parte dos estados brasileiros e ligações a países vizinhos.

A primeira fase da Operação Contenção, realizada no final de outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão, ficou marcada como a mais mortífera da história recente da cidade, provocando 122 mortos, entre os quais cinco agentes policiais.

De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, desde o arranque da Operação Contenção já foram detidas mais de 360 pessoas.

No mesmo período, morreram 137 suspeitos em confrontos com as forças de segurança e foram apreendidas cerca de 480 armas de fogo, incluindo 190 espingardas automáticas, além de mais de 51 mil munições.

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A operação continua em curso e as autoridades admitem novas diligências nos próximos dias no âmbito da estratégia de combate ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro.

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