quarta-feira, 02 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

ONU alerta que limite de 1,5 graus será ultrapassado, mas ainda há tempo para travar aquecimento global

A ONU alerta que o aquecimento global deverá ultrapassar nos próximos anos o limite de 1,5 graus Celsius, mas considera que ainda é possível reduzir os impactos. António Guterres pede menos combustíveis fósseis, mais energias renováveis e cortes rápidos nas emissões
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
ONU alerta que limite de 1,5 graus será ultrapassado, mas ainda há tempo para travar aquecimento global

Primeiro o alho ou a cebola? O erro que arruína o refogado e quase toda a gente comete

Relacionados

Europa. A contas com as chamas do verão

A Europa vive um dos piores anos de sempre em incêndios florestais: quase 530 mil hectares ardidos. Especialistas alertam para os custos económicos crescentes e para a urgência de investir mais em prevenção, e não apenas no combate ao fogo
Europa. A contas com as chamas do verão

Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

As noites cada vez mais quentes estão a afetar o descanso dos portugueses. Um novo estudo conclui que os habitantes de Lisboa perdem, em média, 40 horas de sono por ano devido ao calor, sendo quatro dessas horas diretamente atribuídas às alterações climáticas provocadas pela ação humana
Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

O aquecimento global deverá ultrapassar, nos próximos anos, o limite de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, mas ainda é possível limitar a dimensão e a duração desse excesso, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente.

O documento defende que, apesar de o mundo se aproximar de um momento crítico para o clima, continua a ser possível reduzir as temperaturas e manter os objetivos definidos no Acordo de Paris, adotado em 2015.

O acordo internacional estabelece como meta limitar o aumento da temperatura média global a um valor inferior a 2 graus Celsius, procurando, idealmente, impedir que ultrapasse os 1,5 graus.

«Devemos fazer com que o excesso seja o menor e mais breve possível, limitando o aumento das temperaturas e o tempo em que se mantêm acima dos 1,5 graus», afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

ONU pede redução das emissões e abandono dos combustíveis fósseis

Para António Guterres, a resposta à crise climática exige uma aceleração das medidas de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O secretário-geral da ONU defendeu o reforço da transição energética, com uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e uma aceleração da expansão das energias renováveis.

A redução da poluição por metano e a proteção dos solos, das florestas e dos oceanos são também apontadas como prioridades.

«Isto exige redobrar os nossos esforços: acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e a revolução das energias renováveis, reduzir drasticamente a poluição por metano e proteger a terra, as florestas e os oceanos», sublinhou.

Cada fração de grau pode agravar os impactos

O relatório alerta que, uma vez ultrapassado o limite de 1,5 graus, os efeitos das alterações climáticas se irão intensificar «a cada fração de grau».

Entre as consequências apontadas estão o aumento da frequência e intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos, a destruição de ecossistemas e a ameaça de submersão de pequenos Estados insulares e cidades costeiras de baixa altitude.

O documento alerta ainda para potenciais consequências graves para a saúde humana, a segurança alimentar, o abastecimento de água e o ambiente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A ONU chama também a atenção para o risco crescente de serem ultrapassados pontos de inflexão irreversíveis, incluindo a perda parcial das calotes polares da Antártida Ocidental e da Gronelândia ou uma degradação significativa da floresta amazónica.

Três fases para responder à crise climática

Para enfrentar este cenário, o relatório recomenda uma estratégia assente em três frentes de atuação simultâneas: resposta imediata, adaptação e contenção, e reforço da resiliência a longo prazo.

Numa primeira fase, a prioridade passa por reduzir rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa e avançar para a neutralidade carbónica.

O relatório defende também medidas urgentes de adaptação para proteger as comunidades e os ecossistemas mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.

A médio e longo prazo, a estratégia poderá passar também pela obtenção de emissões líquidas negativas, através da remoção de dióxido de carbono da atmosfera.

Entre as soluções apontadas encontram-se métodos convencionais, como a reflorestação e a recuperação de ecossistemas, mas também tecnologias inovadoras de captura direta de carbono e armazenamento.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Países mais responsáveis devem agir mais depressa

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente sublinha que a resposta à crise climática dependerá de vontade política, cooperação internacional, financiamento e políticas eficazes.

O relatório defende ainda que os princípios de equidade e justiça devem orientar as decisões.

Nesse sentido, os países com maior responsabilidade histórica pelas alterações climáticas e maior capacidade económica para enfrentar os seus efeitos devem, segundo a ONU, agir «com mais decisão e rapidez».

Ao mesmo tempo, os países mais afetados de forma desproporcionada pelas alterações climáticas devem ser envolvidos e respeitados nos processos de decisão.

Temas

Aquecimento global
Limite 1,5 graus
Acordo de Paris
Combustíveis fósseis
Energias renováveis

Leia também

"A guerra não é o caminho para a paz”: António Costa avisa Rússia na visita ao Luxemburgo

António Costa deixou um aviso à Rússia após a Alemanha atribuir a Moscovo uma tentativa de ataque com drones no aeroporto de Leipzig. “Não é o momento de escalar” a guerra na Ucrânia, afirmou o presidente do Conselho Europeu, defendendo um cessar-fogo e uma “disponibilidade séria da Rússia” para negociar.
"A guerra não é o caminho para a paz”: António Costa avisa Rússia na visita ao Luxemburgo

Federação espanhola quer conciliar futebol e maternidade e aposta no congelamento de óvulos das jogadoras

A carreira no desporto e a maternidade nem sempre são fáceis de conciliar. A Federação Espanhola prepara agora um acordo para ajudar as jogadoras da seleção a congelar os óvulos. Os detalhes do protocolo deverão ser conhecidos ainda este mês.
Federação espanhola quer conciliar futebol e maternidade e aposta no congelamento de óvulos das jogadoras

ONU alerta que limite de 1,5 graus será ultrapassado, mas ainda há tempo para travar aquecimento global

A ONU alerta que o aquecimento global deverá ultrapassar nos próximos anos o limite de 1,5 graus Celsius, mas considera que ainda é possível reduzir os impactos. António Guterres pede menos combustíveis fósseis, mais energias renováveis e cortes rápidos nas emissões
ONU alerta que limite de 1,5 graus será ultrapassado, mas ainda há tempo para travar aquecimento global

Mais vistos

Destaques