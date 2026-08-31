'Onde está o meu filho?' Pai esquece-se de criança numa estação de serviço e só se apercebe 140 km e duas horas depois

O menino tinha apenas 10 anos quando ficou sozinho numa estação de serviço, depois de sair do carro durante uma paragem. O pai retomou a viagem com o outro filho e um amigo e só cerca de duas horas e meia depois percebeu que a criança tinha ficado para trás, a mais de 140 quilómetros.

Um menino de 10 anos ficou sozinho numa estação de serviço em Espanha depois de o pai ter retomado a viagem sem perceber que o filho tinha ficado para trás.

A situação aconteceu no domingo, por volta das 20h30, numa área de serviço da autoestrada A-66, junto a Aldea del Cano, na província de Cáceres. A criança viajava com o pai, um amigo deste e o irmão, de sete anos, segundo a imprensa espanhola.

Durante a paragem, o menino saiu do veículo. As imagens das câmaras de segurança mostram que, depois de sair, não voltou para o carro. Os restantes passageiros, contudo, não terão dado conta da ausência e a viagem prosseguiu.

Carro percorreu mais de 140 quilómetros

O veículo continuou pela A-66 em direção a norte, enquanto a criança permanecia na estação de serviço.

Quando a situação foi detetada, a Guarda Civil iniciou de imediato diligências para localizar o automóvel e perceber por onde tinha seguido.

Os agentes conseguiram localizar a viatura cerca das 23h00, aproximadamente duas horas e meia depois de a família ter deixado a estação de serviço.

O carro circulava já junto a Hervás, também na província de Cáceres, a mais de 140 quilómetros do local onde o menino tinha ficado.

Imagens das câmaras ajudaram a esclarecer o caso

As gravações da estação de serviço foram fundamentais para perceber o que tinha acontecido. As imagens permitiram confirmar que a criança tinha saído do veículo durante a paragem e que não tinha regressado antes de o carro partir.

A operação da Guarda Civil permitiu localizar o veículo e reunir novamente o menino com a família.

O caso terminou assim com a criança encontrada na estação de serviço e o automóvel localizado várias dezenas de quilómetros depois, numa situação que só foi detetada quando já tinham passado mais de duas horas desde a paragem.