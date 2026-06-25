Onda de calor faz mais uma vítima mortal em França: criança de três anos morreu dentro de carro

É a terceira criança a perder a vida devido às temperaturas extremas que se vivem no país.

Uma criança morreu, esta quarta-feira, depois de ter sido encontrada inconsciente dentro de um carro em Saint-Gratien, nos arredores de Paris, devido à intensa onda de calor que está a atingir França.

O alerta foi dado cerca das 19h00. Os meios de emergência foram chamados ao local, mas, apesar das tentativas de reanimação cardiopulmonar por parte dos pais, o menino acabou por morrer e o óbito terá sido declarado no local, cerca das 19h35. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para a realização da autópsia.

As autoridades estão a tentar esclarecer todas as circunstâncias da morte, mas o calor extremo é uma das principais hipóteses em investigação, numa altura em que França enfrenta temperaturas excecionalmente elevadas. As autoridades instauraram um inquérito por homicídio involuntário.

Segundo a investigação, o menino de três anos terá desobedecido aos pais e foi até ao carro, que estava estacionado à entrada de casa, destrancado mas com a segurança infantil ativada, e acabou por ficar preso no interior da viatura.

Outros casos semelhantes durante a vaga de calor

A morte da criança de três anos surge poucos dias depois de outro caso trágico registado em França, onde duas crianças, de dois e quatro anos, foram encontradas mortas dentro de um carro familiar no sul do país. A investigação também aponta o calor extremo como principal hipótese para essas mortes.