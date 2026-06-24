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Onda de calor deixa quase 70 mil pessoas sem eletricidade em França

A avaria concentra-se no departamento francês de Finistère (oeste do país).
Redação
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Onda de calor deixa quase 70 mil pessoas sem eletricidade em França
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A onda de calor está a devastar França, provocando aqueles que jásão considerados os dias mais quentes do ano. Mas as temperaturas elevadas não afetam apenas a sensação térmica: quase 70 mil pessoas estão esta quarta-feira sem eletricidade devido a uma avaria num transformador.

A avaria concentra-se no departamento francês de Finistère (oeste do país). Especialistas alertam para que esta quarta-feira se registem novos recordes de temperatura.

A Câmara Municipal da região informou que os moradores afetados poderão continuar sem energia durante toda esta quarta-feira.

Em França, 58 dos 100 departamentos estão em alerta vemelho (o alerta mais grave) e 31 em alerta laranja.

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