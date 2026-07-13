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“Olá, Guarda Civil”: o grito que salvou um casal cercado pelas chamas em Espanha

O casal estaria a fazer uma caminhada durante as suas férias quando ficou cercado pelas chamas.
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Numa tragédia sem precedentes, há gritos que são de esperança. Um casal britânico foi encontrado com vida, embora gravemente feridos, numa ravina em Bédar, Espanha, durante a madrugada de sexta-feira. 

Tudo ao seu redor estava queimado pelo incêndio sem precedentes naquele país, que queimou mais de seis mil hectares. 13 pessoas morreram e há ainda 23 desaparecidos. 

O casal britânico estaria de férias naquela região quando tudo aconteceu. 

O violento incêndio, que deflagrou na passada quinta-feira, estava a ser combatido por centenas de operacionais. A zona montanhosa de Los Gallardos, onde o casal foi encontrado, já tinha sido verificada - no entanto, algo dizia aos agentes que deveriam lá voltar. 

Em declarações à TVE, emissora pública espanhola, três dos membros das autoridades confirmaram que foi “a experiência” que os levou a voltar ao local. “A experiência que vamos acumulando ao longo dos anos é que nos diz: olha outra vez, tenta uma última vez, olha mais uma vez, por via das dúvidas”, afirmou o sargento Pedro Barre, um dos socorristas. E assim foi. 

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“Para nós, era inacreditável que ainda houvesse vida ali, que ainda houvesse pessoas vivas”, recorda Manuel Moyano, outro agente da Guarda Civil que participou na operação de resgate do casal. 

Foi um “Olá, Guarda Civil” que despertou a atenção. “Chegámos a pensar que poderia ser o eco”, admitiu Barre.

Um outro agente da Guarda Civil, Rafael Zea, frisou o quão importante foi o casal ter forças, ainda que semiconsciente, para gritar e fazer-se ouvir. “Foi um esforço titânico”, descreveu. 

A operação de resgate durou cerca de duas horas. “Eles não vão esquecer o nosso uniforme, com certeza, nem nós vamos esquecer o rosto deles, nunca na vida”, afirma Barre.

O casal estaria a fazer uma caminhada durante as suas férias quando ficou cercado pelas chamas. Após o resgate e avaliação médica, verificou-se que ambos apresentavam queimaduras graves em cerca de 40% do corpo. 

Foram transportados para a unidade de queimados do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, e encontram-se livres de perigo.

Recorde-se que a origem do incêndio no sul de Espanha, considerado pelo ministro Antonio Sanz como “uma tragédia sem precedentes”, estará associado à queda de um cabo de alta tensão nas proximidades da estrada N-340.

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