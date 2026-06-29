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Oito crianças entre as 53 vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes dos sismos da Venezuela

Os dois sismos que atingiram a Venezuela, na passada quarta-feira, causaram pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o balanço mais recente.
Redação
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Oito crianças entre as 53 vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes dos sismos da Venezuela
AFP

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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A angústia das famílias portuguesas e lusodescendentes na Venezuela continua a aumentar. O número de pessoas desaparecidas ou sem contacto após os fortes sismos que atingiram o país subiu para 89, segundo o balanço mais recente divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. São 52 homens e 37 mulheres desaparecidos.

O número de vítimas mortais de cidadãos portugueses ou lusodescendentes subiu para 53, onde oito são crianças.

Os dois sismos que atingiram a Venezuela, na passada quarta-feira, causaram pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos.

Comunidade portuguesa vive dias de luto

A forte presença da comunidade portuguesa na Venezuela, especialmente de origem madeirense, faz com que muitos portugueses e descendentes estejam entre as pessoas afetadas pela catástrofe.

A dimensão da tragédia tem sido acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelas autoridades portuguesas.

Resgates continuam entre destruição e incerteza

As equipas de emergência continuam no terreno a procurar sobreviventes entre os escombros dos edifícios destruídos, enquanto milhares de famílias tentam obter informações sobre parentes e amigos que continuam sem ser localizados.

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Um dos momentos de maior esperança ocorreu com o resgate de uma bebé de nove meses, encontrada com vida após mais de 72 horas soterrada. A operação foi realizada por equipas norte-americanas de busca e salvamento e ficou registada em vídeo.

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