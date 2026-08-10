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Oito corpos desmembrados encontrados em duas valas numa zona mineira do Equador

As conclusões preliminares indicam que os corpos estariam enterrados há cerca de dois dias.
Redação
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Oito corpos desmembrados encontrados em duas valas numa zona mineira do Equador
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Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

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Oito corpos desmembrados foram encontrados em duas valas numa zona mineira em Pucará, no sul do Equador. 

De acordo com o chefe da polícia judiciária local, Pablo Inga, citado pela imprensa local, foram identificados os restos mortais de sete homens e uma mulher, “enterrados “a aproximadamente dois metros de profundidade, com as mãos amarradas e ferimentos como desmembramento e decapitação".

As conclusões preliminares indicam que os corpos estariam enterrados há cerca de dois dias. No mesmo local, foram encontrados dois veículos carbonizados. 

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do incidente. A cidade de Pucará, onde foram encontrados os corpos, é dominada pelo grupo criminoso Los Lobos, ligado à extração ilegal de ouro e cobre.

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