Oito corpos desmembrados encontrados em duas valas numa zona mineira do Equador

Relacionados
Encontrados dentro de sacos a 150 quilómetros de casa: o que aconteceu aos oito jovens que saíram de mota no Equador e nunca mais voltaram
Apanhado em vídeo. Agente do ICE tenta entrar à força em consulado do Equador nos EUA
Descoberta macabra de cabeças humanas no Equador assusta país e mundo
Oito corpos desmembrados foram encontrados em duas valas numa zona mineira em Pucará, no sul do Equador.
De acordo com o chefe da polícia judiciária local, Pablo Inga, citado pela imprensa local, foram identificados os restos mortais de sete homens e uma mulher, “enterrados “a aproximadamente dois metros de profundidade, com as mãos amarradas e ferimentos como desmembramento e decapitação".
As conclusões preliminares indicam que os corpos estariam enterrados há cerca de dois dias. No mesmo local, foram encontrados dois veículos carbonizados.
As autoridades estão a investigar as circunstâncias do incidente. A cidade de Pucará, onde foram encontrados os corpos, é dominada pelo grupo criminoso Los Lobos, ligado à extração ilegal de ouro e cobre.