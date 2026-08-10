Oito corpos desmembrados encontrados em duas valas numa zona mineira do Equador

As conclusões preliminares indicam que os corpos estariam enterrados há cerca de dois dias.

Oito corpos desmembrados foram encontrados em duas valas numa zona mineira em Pucará, no sul do Equador.

De acordo com o chefe da polícia judiciária local, Pablo Inga, citado pela imprensa local, foram identificados os restos mortais de sete homens e uma mulher, “enterrados “a aproximadamente dois metros de profundidade, com as mãos amarradas e ferimentos como desmembramento e decapitação".

As conclusões preliminares indicam que os corpos estariam enterrados há cerca de dois dias. No mesmo local, foram encontrados dois veículos carbonizados.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do incidente. A cidade de Pucará, onde foram encontrados os corpos, é dominada pelo grupo criminoso Los Lobos, ligado à extração ilegal de ouro e cobre.