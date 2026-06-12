Oferta pública da SpaceX pode ser a mais valiosa e impulsionar Musk para ser o primeiro trilionário de sempre

Embora o ano passado tenha sido difícil para Musk, com grande parte dos seus negócios a abrandarem, esta operação na bolsa pode aumentar a sua riqueza como nunca antes visto.

A operação de oferta pública inicial da SpaceX, empresa de exploração aeroespacial fundada por Elon Musk, pode bater o recorde de 75 mil milhões de dólares (cerca de 65 mil milhões de euros), o que pode tornar Musk no primeiro trilionário do mundo.

"Só para ter uma ideia, a SpaceX está a dar 30% das suas ações a investidores de retalho. As empresas normalmente dão cerca de 5%. Portanto, vão depender mesmo das pessoas em casa, nas suas contas de negociação, para manter isto a funcionar, e isso introduz um risco de volatilidade", explicou Joe Ciolli, especialista em bolsa, citado pela Reuters.

Embora o ano passado tenha sido difícil para Musk, com grande parte dos seus negócios a abrandarem, esta operação na bolsa pode aumentar a sua riqueza como nunca antes visto.

O investidor da Tesla é conhecido pelos foguetões, pelas ideias de seguir para a Lua, mas a verdade é que a Starlink, a rede social X e empresas de IA, como a Grok, são atualmente uma grande fonte de rendimento.

No entanto, Elon Musk continua a ser uma das pessoas mais contestadas: na véspera da entrada na bolsa da SpaceX foi erguida um boneco insuflável com a imagem de Musk em Times Square, numa crítica à Grok, acusada de permitir gerar imagens pornográficas com crianças através de IA.