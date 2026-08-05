Objeto voador não identificado encerra aeroporto alemão e leva investigação para unidade antiterrorismo

Um drone com um engenho explosivo obrigou ao encerramento parcial do Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, durante a madrugada. O incidente levou ao desvio de voos, danificou um avião de carga e está agora a ser investigado pelas autoridades antiterrorismo

O Aeroporto de Leipzig/Halle, um dos principais centros de carga aérea da Alemanha, esteve parcialmente encerrado durante a madrugada desta quarta-feira, depois de ter sido encontrado um drone com um engenho explosivo junto à pista sul.

O alerta foi dado pouco antes da meia-noite, quando um funcionário do aeroporto detetou o aparelho numa zona de segurança dedicada às operações de carga. As autoridades mobilizaram um robô especializado na neutralização de explosivos, que removeu o detonador acoplado ao drone.

Avião de carga sofreu danos após incidente

Durante a operação, um segundo objeto voador não identificado colidiu com um avião de carga que tinha abortado a aterragem devido ao encerramento da pista sul.

Segundo a polícia alemã, a aeronave sofreu danos ligeiros, mas conseguiu aterrar em segurança no Aeroporto de Hanôver, sem registo de feridos.

O incidente obrigou à suspensão temporária de todas as operações aéreas no aeroporto. Vários voos, incluindo pelo menos um voo comercial de passageiros, foram desviados para outros aeroportos.

A pista norte reabriu durante a madrugada, após uma inspeção de segurança, mas a pista sul permaneceu encerrada durante a manhã enquanto prosseguiam as diligências policiais.

Investigação entregue à unidade antiterrorismo

A gravidade do caso levou o Ministério Público alemão a assumir a investigação, que está a ser conduzida em conjunto com o Gabinete Central para o Extremismo da Saxónia (ZESA) e a unidade antiterrorismo da Polícia Federal (PTAZ).

As autoridades procuram determinar a origem do drone, identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do incidente.

Nos últimos meses, a Alemanha reforçou o estado de alerta devido ao aumento de voos não autorizados de drones nas proximidades de aeroportos, instalações militares e outras infraestruturas críticas, considerados potenciais riscos para a segurança nacional.