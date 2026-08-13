Objeto suspeito de ser explosivo leva à evacuação de edifícios na Alemanha

Embora se suspeite que possa ser um engenho explosivo, ainda não foram reunidas as evidências.

Um objeto ainda desconhecido, mas considerado potencialmente explosivo, está a obrigar à evacuação de alguns edifícios nas redondezas da estação ferroviária na Baviera, Alemanha.

De acordo com uma publicação das autoridades locais na rede social X, trata-se de uma “grande operação policial”. “Por precaução, alguns edifícios diretamente afetados estão a ser evacuados pelas forças de intervenção”, informam.

Embora se suspeite que possa ser um engenho explosivo, ainda não foram reunidas as evidências. “Atualmente, o objeto está a ser elevado com a ajuda de um robô para permitir a realização de mais investigações”, explicam ainda na mesma publicação.

O jornal alemão Bild dá conta de que o objeto é uma “peça metálica alongada”, tendo sido encontrado um telefone nas proximidades.