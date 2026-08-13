quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Objeto suspeito de ser explosivo leva à evacuação de edifícios na Alemanha

Embora se suspeite que possa ser um engenho explosivo, ainda não foram reunidas as evidências.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Objeto suspeito de ser explosivo leva à evacuação de edifícios na Alemanha

Gritos de mulher interrompem tentativa de violação em Coimbra. Suspeito foi intercetado pela PSP

Relacionados

Objeto voador não identificado encerra aeroporto alemão e leva investigação para unidade antiterrorismo

Um drone com um engenho explosivo obrigou ao encerramento parcial do Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, durante a madrugada. O incidente levou ao desvio de voos, danificou um avião de carga e está agora a ser investigado pelas autoridades antiterrorismo
Objeto voador não identificado encerra aeroporto alemão e leva investigação para unidade antiterrorismo

Polícia irlandesa interceta veículo com bomba pronta a utilizar a caminho da Irlanda do Norte

A operação levou à detenção de duas pessoas e evitou o que poderia ter sido um atentado de grandes dimensões. A investigação aponta para grupos republicanos dissidentes.
Polícia irlandesa interceta veículo com bomba pronta a utilizar a caminho da Irlanda do Norte

Um objeto ainda desconhecido, mas considerado potencialmente explosivo, está a obrigar à evacuação de alguns edifícios nas redondezas da estação ferroviária na Baviera, Alemanha. 

De acordo com uma publicação das autoridades locais na rede social X, trata-se de uma “grande operação policial”. “Por precaução, alguns edifícios diretamente afetados estão a ser evacuados pelas forças de intervenção”, informam. 

Embora se suspeite que possa ser um engenho explosivo, ainda não foram reunidas as evidências. “Atualmente, o objeto está a ser elevado com a ajuda de um robô para permitir a realização de mais investigações”, explicam ainda na mesma publicação. 

O jornal alemão Bild dá conta de que o objeto é uma “peça metálica alongada”, tendo sido encontrado um telefone nas proximidades.

Temas

Operação policial
Estação ferroviária
Baviera
Alemanha
Objeto explosivo

Leia também

Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

As autoridades neerlandesas avançaram que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.
Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

Autópsia revela edema pulmonar na bebé de três meses que foi encontrada morta em casa em Espanha

A autópsia preliminar revelou que a menina sofreu um edema pulmonar agudo, que poderá ter resultado de asfixia ou intoxicação. Os pais foram detidos após a morte, mas estão agora em liberdade e sujeitos a apresentações semanais em tribunal.
Autópsia revela edema pulmonar na bebé de três meses que foi encontrada morta em casa em Espanha

Boeing condenada a pagar 25 milhões de euros à família de vítima de acidente aéreo em 2019

A decisão surge após anos de processos relacionados com os dois acidentes fatais envolvendo o 737 MAX 8.
Boeing condenada a pagar 25 milhões de euros à família de vítima de acidente aéreo em 2019

Mais vistos

Destaques