O tiro saiu pela culatra: eurodeputada protesta por não poder falar em irlandês, mas quando lhe dizem que afinal pode... já não consegue. Veja o vídeo

Lynn Boylan, eurodeputada do Sinn Féin, quis denunciar a impossibilidade de usar a língua irlandesa numa comissão do Parlamento Europeu. O problema é que foi imediatamente informada de que podia fazê-lo e acabou por admitir que não estava preparada.

O que pretendia ser uma crítica ao funcionamento do Parlamento Europeu acabou por se transformar num dos momentos mais embaraçosos da sessão.

Lynn Boylan, eurodeputada irlandesa do Sinn Féin, tomou a palavra durante uma reunião da Comissão dos Assuntos Externos para lamentar que não pudesse intervir na sua língua materna.

"É lamentável que não possamos usar a nossa própria língua nesta comissão, mas vou continuar em inglês", afirmou perante os restantes eurodeputados.

A resposta da presidente da sessão foi imediata e apanhou a política de surpresa.

"Pode, pode", interrompeu.

Visivelmente desconcertada, Lynn Boylan respondeu: "Ah, está bem. Não sabíamos. Desculpe."

Sem esconder o embaraço, a eurodeputada explicou depois que já não iria mudar de idioma.

"Vou continuar em inglês, porque não estava preparada", afirmou, antes de prosseguir a intervenção.

O episódio foi captado em vídeo e rapidamente começou a circular nas redes sociais, onde milhares de utilizadores comentaram a forma inesperada como a crítica acabou por se voltar contra a própria eurodeputada.

O irlandês é uma das línguas oficiais da União Europeia desde 2007 e, desde 2022, pode ser utilizado plenamente nas instituições europeias.