O tiro saiu pela culatra: eurodeputada protesta por não poder falar em irlandês, mas quando lhe dizem que afinal pode... já não consegue. Veja o vídeo

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O que pretendia ser uma crítica ao funcionamento do Parlamento Europeu acabou por se transformar num dos momentos mais embaraçosos da sessão.
Lynn Boylan, eurodeputada irlandesa do Sinn Féin, tomou a palavra durante uma reunião da Comissão dos Assuntos Externos para lamentar que não pudesse intervir na sua língua materna.
"É lamentável que não possamos usar a nossa própria língua nesta comissão, mas vou continuar em inglês", afirmou perante os restantes eurodeputados.
A resposta da presidente da sessão foi imediata e apanhou a política de surpresa.
"Pode, pode", interrompeu.
Visivelmente desconcertada, Lynn Boylan respondeu: "Ah, está bem. Não sabíamos. Desculpe."
Sem esconder o embaraço, a eurodeputada explicou depois que já não iria mudar de idioma.
"Vou continuar em inglês, porque não estava preparada", afirmou, antes de prosseguir a intervenção.
O episódio foi captado em vídeo e rapidamente começou a circular nas redes sociais, onde milhares de utilizadores comentaram a forma inesperada como a crítica acabou por se voltar contra a própria eurodeputada.
O irlandês é uma das línguas oficiais da União Europeia desde 2007 e, desde 2022, pode ser utilizado plenamente nas instituições europeias.