O que está por trás dos anúncios suspeitos na Vinted que estão a chocar a Europa?

Brinquedos e peluches com preços a atingir os 30 mil euros e descrições perturbadoras como "9 anos, feminino, virgem" levaram a polícia francesa a abrir uma investigação por suspeita de tráfico de menores.

Uma vaga de anúncios inquietantes na plataforma de compra e venda Vinted acendeu os alarmes nas redes sociais e desencadeou uma investigação policial em França. Imagens e vídeos partilhados por dezenas de utilizadores mostram publicações com preços exorbitantes, acompanhadas de descrições que incluem referências a idades, estaturas e características de menores.

A Polícia Nacional de França apresentou várias denúncias perante a plataforma PHAROS, o organismo nacional responsável por gerir denúncias de conteúdo ilegal na internet. Segundo avançou a rádio Europe 1, as autoridades francesas estarão a investigar um possível sistema de comunicação cifrado através do qual se poderia estar a cometer o crime de tráfico de menores.

Os anúncios em causa mostram peluches e brinquedos infantis com preços muito elevados e descrições inusuais com referências a características físicas de menores. Um dos exemplos, divulgado nas redes sociais, apresentava a seguinte descrição: "9 anos, bom estado. Feminino, branco e virgem." O artigo estava à venda por 30 mil euros.

De acordo com o El Mundo, os investigadores suspeitam que estas publicações poderão estar a ser utilizadas como um código de comunicação entre pessoas com interesse em abusar de menores, ainda que por agora não existam provas de que haja uma rede de tráfico infantil por detrás dos anúncios.

O tribunal de Nanterre abriu uma investigação preliminar após múltiplas denúncias de utilizadores relativamente a anúncios considerados suspeitos na plataforma. O Gabinete para os Menores (Ofmin) está a realizar as primeiras verificações.

O caso ganhou particular dimensão no contexto da desaparição de Lyhanna, uma criança de 11 anos, ocorrida a 29 de maio em França. A investigação levou à revisão de cerca de 70 mil denúncias relacionadas com casos de violência ou abuso sexual contra menores acumuladas pelas autoridades francesas.

A Alta-comissária para a Infância, Sarah El Haïry, anunciou ter denunciado a existência de contas suspeitadas de envolvimento em tráfico de menores no Vinted, depois de ter acionado o PHAROS e o Arcom. Numa publicação na rede social X, classificou de "glaçant" (arrepiante) o conteúdo de um artigo que descrevia uma troca com um homem que alegava vender uma criança através de um anúncio aparentemente banal. O artigo foi entretanto corrigido, uma vez que o suposto vendedor era um adolescente de 17 anos que tinha publicado o anúncio para "apanhar pedófilos".

O Vinted garantiu não tolerar "nenhum conteúdo inadequado" e que intervém sempre que um anúncio suspeito é detetado, de forma a poder colaborar com a polícia se necessário. A empresa afirmou ainda não ter encontrado nenhum elemento que permitisse relacionar os anúncios com atividades de tráfico de menores.

Não é a primeira vez que situações semelhantes emergem em plataformas de comércio digital. Em 2020, a Wayfair foi alvo de acusações por vender móveis com nomes próprios a preços muito elevados, embora as investigações posteriores tivessem descartado qualquer atividade criminosa. Casos parecidos surgiram também na plataforma Etsy, onde anúncios estranhos geraram teorias que acabaram por não se confirmar, ainda que os anúncios tenham sido retirados por falta de fiabilidade.

O Vinted é uma plataforma de segunda mão com sede na Lituânia, amplamente utilizada em Portugal e em toda a Europa para a compra e venda de roupa, calçado, eletrónica e outros artigos.