O pior confirmou-se: Encontrado morto o bailarino de Rosalía que estava desaparecido desde domingo. Tinha 28 anos

Mykee Moves, como era conhecido, tinha 28 anos e integrou a Motomami Tour da cantora espanhola mais conhecida do momento. A busca mobilizou milhares de fãs nas redes sociais antes de a polícia da Florida confirmar o desfecho.

A polícia do condado de Miami-Dade confirmou esta terça-feira a morte de Michael-Anthony Leones Espino, conhecido no meio artístico como Mykee Moves, bailarino que integrou a digressão Motomami Tour de Rosalía. O corpo do jovem, de 28 anos, foi encontrado junto a uma linha férrea na zona de West End, a sudoeste de Miami, segundo o El Mundo.

Mykee tinha sido dado como desaparecido no domingo, depois de ter sido visto pela última vez a sair de uma zona residencial no sudoeste da cidade norte-americana. A ficha de buscas divulgada pelas autoridades classificava-o como "adulto vulnerável" e pedia à população que atuasse com extrema precaução em caso de contacto.

De acordo com investigadores citados pela imprensa norte-americana e espanhola, a causa provável da morte terá sido suicídio, mas as autoridades mantêm o caso em investigação e não avançaram mais pormenores sobre as circunstâncias em que o bailarino foi encontrado.

O desaparecimento tinha mobilizado os fãs de Rosalía, que se uniram nas redes sociais para ajudar a divulgar a busca. A conta oficial do clube de fãs da artista espanhola escreveu no Instagram que se tratava do tipo de notícia que nunca gostariam de partilhar, pedindo ajuda para localizar o bailarino, descrito como "um dos motopapis".

Nas redes sociais, onde acumulava cerca de 80 mil seguidores entre Instagram e TikTok, o bailarino, de raízes filipinas, partilhava as rotinas de preparação para os espetáculos em que participava, tendo também trabalhado como bailarino do cantor Rauw Alejandro.

Rosalía esteve recentemente em Portugal, com dois concertos na MEO Arena, em Lisboa, a 8 e 9 de abril, no âmbito da Lux Tour, digressão de apresentação do álbum "Lux". O disco, gravado com a London Symphony Orchestra, conta ainda com uma participação da fadista portuguesa Carminho.